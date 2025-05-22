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沙灘音樂節｜《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》眾星雲集愉景灣　首推「配對手帶」玩轉夏日邂逅

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 8 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》眾星雲集愉景灣，首推「配對手帶」玩轉夏日邂逅。

【沙灘音樂節 / 周興哲 / ITZY】這個夏天，音樂與浪漫將在愉景灣交織！《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》將於7月5日至6日在愉景灣大白灣沙灘（Discovery Bay Tai Pak Beach） 開場，多個國際品牌支持，現場還設特色 攤位與互動專區。 

今年推出「配對手帶」社交互動環節，讓樂迷在享受音樂的同時，邂逅志同道合的新朋友！ 

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沙灘音樂節｜韓國大勢女團ITZY超強加盟　陣容橫跨亞洲樂壇 

7月5日由新世代創作天王周興哲領軍，攜手香港人氣歌手洪嘉豪、台灣嘻哈新星 Gummy B，以及組合機車少女 I’mdifficult、療癒歌手鄭沐晴及 Patti 蔡宥綺！ 

7月6日則由韓國大勢女團 ITZY 掀起韓流風暴，搭配「舞台女王」Chungha（請夏）、韓國人氣新星樂隊 Dragon Pony 及台韓混血女團 GENBLUE 幻藍小熊，多元曲風滿足所有樂迷！ 

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沙灘音樂節｜沉浸浪漫 Beach Bar　「配對手帶」玩轉社交新體驗 

大會準備了不同特色的 Beach Bar，提供多款不同品牌如 Johnnie Walker、Tanqueray、Moët  & Chandon、Heineken Silver 等多款配搭必定有一款適合樂迷的口味，隨時多到「飲唔晒」，與三五知己、閨蜜伴侶一同浸沉於愉景灣！ 

今年音樂節特別引入彩色識別手帶系統，不同顏色代表不同社交狀態： 分別代表單身且願意認識新朋友或情侶專屬的手帶；創新設計讓現場氛圍更互動，為單身樂迷創造自然邂逅機會。

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》海報。

《TheNextwave XX25 沙灘音樂節》info：

門票價格：

  • General Admission（5日）一般單日報名費788元 
  • First Class（6日）單日報名費988元：專屬觀賞區、包防水袋、沙灘專用洗手間、 bag check 通道（每日名額 1000個） 

公開發售：6月5日12:00

音樂節日期：7月5日至6日 

音樂節地點：愉景灣大白灣沙灘

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