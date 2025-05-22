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慳電貼士｜開冷氣勿碰「這魔級鍵」 一按耗電量高出2倍！ 專家推介「神級按鈕」舒服又慳電

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 舒眠模式節能又舒適
  • 除濕模式耗電量高
  • 變頻冷氣更節能

【夏天／氣溫／冷氣／電費／電壓／冷氣機／慳電】踏入夏天，不少家庭都會選擇開冷氣消暑，但冷氣機上有個按鍵千萬別隨便按，否則電費恐會倍增！台灣經濟部能源局早前曾發文指出，冷氣機存在「神級」和「魔級」模式，一種能助你夜夜好眠又慳電，另一種則會讓電費翻倍，簡直是「慳電」與「耗電」的極端對比。

最新影片：

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Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

台灣經濟部能源局曾在Facebook專頁分享使用冷氣的貼士，提到冷氣機有兩種截然不同的運轉模式，其中稱為「神級」按鈕就是「舒眠模式」。能源局指出，啟動這個模式後，冷氣會在使用者入睡後將溫度上調1至2度，不僅避免半夜過冷，而且每上升1度更能節省6%電力，可謂一舉兩得。

至於「魔級」按鍵，其實就是「除濕模式」。能源局提醒，雖然開冷氣除濕比專用除濕機只需約三分一時間，但耗電量卻多出兩倍，況且一般冷氣運轉時本身已具備除濕效果，呼籲民眾「千萬別跟自己的荷包過不去！」

此外，能源局另曾發文建議4個冷氣節能方法，以免電費暴增：

  • 選用變頻機種
  • 挑選能源效益1級的產品
  • 溫度設定26至28℃，搭配電風扇使用
  • 定期清潔濾網

能源局指出，變頻冷氣可維持室內溫度穩定，長時間使用相較於定頻冷氣耗電量低。在選擇冷氣機時，建議挑選能源效益1級的產品。以一台節能冷氣為例，每月能省下10%-20%的電費，而且節能家電通常更安靜、運行更穩定，使用壽命也更長。

慳電貼士｜3招開冷氣時更涼更慳電

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日本大金冷氣曾分享3招開冷氣時，更涼更慳電的3大方法：

  • 調整風向解決溫度不平均問題
  • 利用風扇把冷風傳到更遠的地方
  • 利用風扇降低體感溫度

慳電貼士｜夏日6招慳錢貼士

台灣電力公司亦曾提供6個方法，讓大家夏天用電器時慳電又慳錢：

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資料來源：台灣經濟部能源局

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