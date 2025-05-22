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英皇新人︱黃峻熙出道作《拖多幾百天》　唱出GenZ「兵仔回憶」

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撰文： 文體藝online

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

黃峻熙出道作品《拖多幾百天》。

2025年英皇男新人黃峻熙（Heize）出道作品《拖多幾百天》已上架。歌曲找來陳思捷作曲，褚鎮東編曲 ，填詞方面則交由Oscar負責，展現出男孩內斂暗戀一面，而監製則找來經驗豐富的舒文，陪伴黃峻熙將情緒和經歷帶入歌曲，找出最適合的聲線完成錄音。

歌曲講述暗戀好友的故事，於好友身邊守候多時，雖然自己有無盡的幻想，但寧願不走一步，都不願走錯一步，將未敢開口說的都唱給對方聽。

黃峻熙出道作品《拖多幾百天》。

英皇新人︱師兄洪助昇執導MV

今年19歲的黃峻熙原來亦有跟歌曲相同的經歷，稱：「嗰個女仔係我嘅同學，我哋住得好近，之後日久生情。我哋都會做啲好似情侶嘅嘢，有少少肢體接觸，戀人未滿嘅感覺好強烈。最後我同個女仔係有一齊嘅，同MV故事係唔同，雖然到最後都分開咗，但都係一個不錯嘅經歷。」

正因為過去經歷，所以唱起歌時特別有感覺，特別是某幾句歌詞，令黃峻熙勁有感觸，「例如『假裝好友』、『紛飛小雨點』，我都試過同個對象喺落雨嘅時候喺條街度玩，所以好多謝Oscar填咗好多對我嚟講係好中嘅詞，令我好投入去唱呢首歌。」

出道首個MV，黃峻熙和團隊極之重視，特意找來同門師兄洪助昇（Aiden）為MV執導。Aiden近期為樂隊Locksmiths開鎖佬拍攝《陪我去台北》MV，擅長以鏡頭捕捉青春愛情感覺，今次合作同樣呈現GenZ愛情世界裏心動一刻，「好多謝師兄Aiden幫我拍呢個MV，佢好好，聽咗我好多嘅意見同埋想法。」

他自言性格比較害羞，首次拍MV要跟女主角演戲，感覺奇怪，稱：「雖然冇乜好close嘅戲，因為始終可能係第一次，大家要去玩或者照跑，我都係極度不自然，所以都幾多笑場，同埋應該笑嘅時候我就笑到好唔自然，好奇怪，哈哈。」

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