UNIQLO優惠｜UNIQLO夏日減價限時7天 AIRism T恤/Polo衫/童裝低至$59【附必掃清單】

【UNIQLO/著數優惠/夏日感謝節】UNIQLO即將舉行「夏日感謝節」，限時7天帶來超過百款優惠，超值價格打造清爽夏日造型！備受期待的Doraemon X 羅浮宮UT系列與UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名系列將於感謝節首日登場，搭配每日限量「感謝企劃」贈送碳酸飲品不鏽鋼隨身瓶，帶來無限驚喜與夏日活力！

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UNIQLO將於5月23日至29日帶來一連7日「夏日感謝節」，超過百款限定優惠包括︰人氣AIRism T恤、女裝Bra Top、男裝Polo衫及童裝機能服飾，即睇必搶清單︰

UNIQLO減價｜女裝清爽內衣

女裝Bra Top $199/2件組合價：集時尚、功能與承托力於一身，內附胸墊設計，單穿或內搭疊穿皆宜，展現優美身形曲線，提供多款剪裁與繽紛色彩，滿足不同風格需求。

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UNIQLO減價｜男裝Polo衫

Polo衫 $199/2件組合價：經典百搭，適合通勤、休閒或運動場合，超過40種顏色選擇，輕鬆打造多變夏日造型。

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UNIQLO減價｜AIRism T恤系列

全球熱賣的AIRism系列以吸汗速乾、輕薄抑味的特性，成為夏日戶外活動的理想選擇，包括女裝AIRism棉質T恤（$79）、U DRY-EX T恤（$79）及U AIRism棉質寬鬆圓領T恤（$99）。

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UNIQLO減價｜童裝機能服飾

童裝機能服飾低至$59起：AIRism棉質印花T恤（$59）、抗UV拉鏈連帽外套（$99）及機能短褲、牛仔短褲（$79），輕薄清爽的材質適合好動的孩子，多款色彩與剪裁讓家長輕鬆為小朋友升級夏日穿搭。

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UNIQLO減價｜手袋首次優惠

包括男裝多口袋肩背包（$99）、男女通用2WAY工裝袋（$199）、女裝弧形超迷你肩背包（$59） 及男女通用弧形迷你肩背包（$79），為夏日造型增添時尚亮點。

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UNIQLO減價｜全球粉絲必搶！Doraemon X 羅浮宮UT系列

UNIQLO X《哆啦A夢》及與國際藝術殿堂羅浮宮，推出「Doraemon X 羅浮宮UT系列」，將於5月23日感謝節首日全球首發。系列包含4款設計，融合羅浮宮建築與經典名畫元素，與哆啦A夢及好友們的童趣形象碰撞，打造「可穿著的藝術品」。每件T恤細膩呈現蒙娜麗莎等藝術傑作，帶領粉絲走進奇幻藝術世界，絕對是收藏與穿搭的雙重驚喜！

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UNIQLO減價｜潮人焦點夏季聯名系列

UNIQLO再度聯手英國設計師Anya Hindmarch，推出「UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025夏季聯名T-SHIRT SHOP系列」，於5月23日香港及5月29日台灣同步開賣。本系列以標誌性「小眼睛」刺繡為亮點，包括4款女裝T恤（短袖及無袖）、4款童裝T恤及兩款尺寸的可攜式收納袋。設計融入趣味縫線與幽默標語標籤，黑、白、灰、墨綠四色經典配色，讓簡約T恤散發俏皮個性，完美詮釋夏日街頭時尚。

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UNIQLO減價｜每日限量「感謝企劃」驚喜禮遇

另外，UNIQLO推出「感謝企劃」，凡單次購物滿$350，即可獲贈輕巧實用的碳酸飲品不鏽鋼隨身瓶，適合戶外活動、健身或日常攜帶，助你隨時補充水分，繽紛色彩為夏日增添活力！

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