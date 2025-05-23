健康警號｜血液決定壽命長短！　「3大血液型態」易短命：1類型人夏天易猝死

【血管／血液／醫生／壽命】血液型態居然與壽命長短有關？台灣心臟內科醫生拆解3類「短命血液型態」，強調血管狀態及血液型態可誘發多種致命風險，甚至造成器官缺血、血管老化等，其中一類血液型態，在夏天便極為高危。

心臟內科醫生林謂文日前於當地健康節目《醫點不誇張》分享上述資訊，強調不少患者因「血管幽靈化」導致外觀加速老化，更可能引發高血壓、糖尿病、心臟病等致命風險。醫師進一步分析3種「短命血液型態」——濃稠血、高脂血、易凝血，強調這些異常血液狀態會加速血管阻塞，甚至與壽命縮短直接相關。

最新影片：

健康警號｜醫生拆解3大「短命血液」型態

醫生分析上述3類血液型態成因及特徵，強調一類血液狀態於夏季恐成發病關鍵，應要多加小心：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

健康警號｜1.濃稠血

患者易變胖且多患有高血壓或高血脂，尤其夏天容易脫水，血液含水量低於95%時黏稠度上升，血流減速增加血栓風險，合併「幽靈血管」恐致器官缺血猝死。

患者易變胖且多患有高血壓或高血脂，尤其夏天容易脫水，血液含水量低於95%時黏稠度上升，血流減速增加血栓風險，合併「幽靈血管」恐致器官缺血猝死。 健康警號｜2.高脂血

三酸甘油脂過高會抑制人體溶栓機制，使血栓無法被分解，堆積後堵塞血管。

三酸甘油脂過高會抑制人體溶栓機制，使血栓無法被分解，堆積後堵塞血管。 健康警號｜3.易凝血

壓力誘發血管慢性發炎，促使血小板異常凝集，中風與心肌梗塞風險倍增。

健康警號｜「幽靈血管」讓外表老10歲 恐誘5大疾病纏身

林謂文醫生解釋指，「幽靈血管」指因血管狹窄、斑塊堆積或粥狀硬化導致血流停滯的血管，常見於長期高壓、飲食失衡者。這類血管無法供應末梢組織養分，不僅造成手腳冰冷、指甲易碎、皮膚暗沉與皺紋增生等「顯老症狀」，更會引發以下5大疾病：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

健康警號｜1.高血壓

健康警號｜2.糖尿病

健康警號｜3.眼疾

健康警號｜4.心臟病

健康警號｜5.癌症

健康警號｜醫生教3招預防血管老化

林謂文強調，新生兒血管原本通透有彈性，但隨年齡增長，不良習慣會使血管壁逐漸「白化」鈣化，惟血液與血管狀態是壽命長短的重要指標，若出現手腳冰冷、異常疲倦或外觀急速老化，應盡早進行心血管檢查，平日想要預防種種血管問題，建議可遵循以下3大預防關鍵：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

健康警號｜1.補水

每日攝取足夠水分，避免血液濃稠。

每日攝取足夠水分，避免血液濃稠。 健康警號｜2.控血脂

減少高油糖飲食，定期檢測三酸甘油脂。

減少高油糖飲食，定期檢測三酸甘油脂。 健康警號｜3.減壓

透過運動、冥想降低壓力荷爾蒙，避免血管發炎。

資料來源：醫點不誇張

相關內容

高膽固醇｜主婦用1款「天然油」炒菜致膽固醇狂飆 醫生警告：心血管大敵

咖啡益處︱美國最新研究：1時段飲咖啡可降早死風險16% 患心血管病風險降低31%

斷食風險｜研究指168斷食法增心血管病死亡率91% 醫生揭真相：健康斷食靠2關鍵

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5