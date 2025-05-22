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做個有錢人｜首映禮群星撐場　吳肇軒自爆馬來西亞拍戲遇不可思議事件

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撰文： 文體藝online

發布時間： 7 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

電影《做個有錢人》首映禮群星撐場，吳肇軒大爆馬來西亞拍戲遇靈異事件。

【做個有錢人 / 電影首映禮 / 吳肇軒】由梁鴻華監制、凌志民執導，集結香港和馬來西亞兩地演員包括：張繼聰、吳肇軒、吳岱融、朱咪咪、羅家英、韓曉噯、童繽毓等陣容的電影《做個有錢人》將於5月29日在香港上映。

電影首映禮昨晚（5月21日）假尖沙咀K11 Musea舉行首映禮，出席演員：吳肇軒、菁瑋及導演梁鴻華等，而撐場嘉賓包括：徐偉楝、葉文輝、漢陽、利穎怡等。

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做個有錢人｜吳肇軒爆馬來西亞拍戲遇靈異事件

吳肇軒一個救全家現身首映禮，提到他在戲中與張繼聰飾演buddy，吳肇軒笑說：「自己萬萬都估唔到可以同阿聰做到中學同學，所以覺得好榮幸！」而拍戲期間在阿聰身上學了很多演出技巧？例如拍喜劇的概念。

談及拍攝趣事，吳肇軒自爆在馬來西亞連環撞邪喪換酒店房，連自己也問難度撞鬼？事件更令他上埋當地各大報章，甚至大電視，不過最不可思議的是：「咁啱得咁橋，部大電視壞咗，所以吳肇軒個靚仔樣就卡足兩個月，無論報啲咩新聞都係我吳肇軒個樣，胡子彤成班兄弟仲走咗去打卡，呢單嘢堅係好笑！」

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做個有錢人｜徐偉棟：與姚子羚相互了解中

此外，同場的專程捧場的徐偉棟透露拍了幾部戲未上，希望今年內可以同大家見面！問到近期是否事業得意，愛情上都得意？跟姚子羚「姊弟戀」有新進展？

徐偉棟笑笑口自稱仍是單身，跟對方了解中，自己想專心工作，前日「520」有沒有對姚子羚什麼表示？他笑說：「我對呢啲日子冇乜感覺，連自己生日都冇乜點慶祝。」

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