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潛水驚魂｜宋智孝潛水初體驗後失溫　驚見1徵狀急剎停拍攝【附4種失溫急救法】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【宋智孝／潛水／海女／失溫】韓國女星宋智孝近日拍攝BBC Earth實境紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》，挑戰韓國濟州島傳統「海女」的自由潛水技藝，為節目首次「下海」。在第二集節目中，她首次嘗試水肺潛水時身體不適，出現失溫症狀，教練指若然她堅持下海，恐會有生命危險，節目最終中斷拍攝。

潛水驚魂｜潛水訓練失溫發抖仍堅持

宋智孝在其中一次水肺潛水訓練時，因長時間待在低溫海水中，上水後出現嘴唇發紫、全身顫抖等失溫徵兆。當時她仍懵然不知，對於剛剛潛水的見聞非常興奮，甚至已經準備第二次下海。然而當時駐場的潛水教練和工作人員都發現她嘴唇發紫，且全身發抖，但敬業的她表示只是體感溫度較低而已，體力仍能夠堅持繼續下海拍攝，指「只要不下水太久」。惟教練立即上前關切她的情況，並嚴正表示「失溫會導致身體麻痺，非常危險」，拒絕她下水的要求及中止當天餘下拍攝。宋智孝蜷縮在岸邊取暖，對於自己無法完成訓練感到無比自責和失望。

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潛水驚魂｜初嘗潛水20次下潛失敗 體力透支癱倒岸邊

宋智孝初嘗潛水訓練，過程充滿挑戰。起初學習穿著蛙鞋自由潛水時，她曾連續20次下潛失敗，花逾2小時仍未能掌握基礎技巧，最終體力透支癱倒在岸邊。身為《Running Man》元老級成員的她深深不忿：

我又不是肢體不協調，真的好不甘心！

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潛水驚魂｜極限實境挑戰 體能與心理雙重考驗

此次拍攝是宋智孝首度參與極限實境節目，她從零開始學習自由潛水，並與資深海女一起訓練，務求在一個月內速成為海女，包括徒手深潛採集海產，過程需要極強體力與耐力，難度極高。她坦言，雖自幼生長在海邊，但實際體驗後才真正理解海女的艱辛，指「潛水比想像中累，晚上應該會很好睡」。

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失溫症｜4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

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