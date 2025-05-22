8位韓國OPPA下月火辣襲港　Kawaii專欄：嶄新表演可望殺出血路

最近去了馬來西亞雲頂欣賞《金色年華雙親節演唱會》，今年已經是第四年舉辦，觀眾很多是一家大細，像每年慶祝父母親節指定節目，吃飯行街看show後回家。

現在雲頂的演唱會很多都改為黃昏6點便開場，表演完畢都只是9時多，落山回家或再去其他消遣也不太夜。其實很多地方開騷時間也是不太晚，有次到內地宜昌市看林志炫演唱會，開場是晚上7點，可能香港下班時間比較晚，加上塞車，又要食晚餐再入場，開8點是比較適合，舞台劇很多開場也是8點。

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有不少入行數年的演唱會主辦常問我，對於投資甚麼演出的想法，很坦白講能賣座的歌手藝人來來去去差不多，這些歌手可能一直有合作夥伴，剛入行的投資者根本插不進去，新公司只能投新的演出項目。

就像我看的《金色年華雙親節演唱會》，便是主辦方跟馬來西亞電視台合作，用當地歌手再加香港的一兩個藝人，表演歌曲也是舊歌，票價不是太高，很快便有9成滿座。這也反映出如果要有票房演唱會，最好有熟悉的歌曲和鮮明的主題。

▲ 大馬歌手車志立、 黃程晞、劉界輝、 賴宇涵

投資演唱會既然有那麼多因素，不如試試其他show博一博，最近有朋友6月10日在麥花臣場館舉辦《推動大灣區桌球文化挑戰賽》，邀來卓林普（Judd Trump）和中國名將張安達等來參加，內容還包括香港傷健桌球協會代表林啟明和馬華強進行表演賽，一定非常精采。

另一個非演唱會活動，就是《WILD WILD THE HONG KONG TOUR》，於6月28、29日在亞博舉行，不須去韓國也能感受到韓國OPPA在面前火辣跳舞，今次內容跟之前不一樣，更加強性感舞步。

8位OPPA會以不同造型表演，又會跟現場觀眾互動，相信會令各位女士血脈沸騰，其中姜天一、正韓泉、朴道鏡和李熙中說要keep好身形表演，做gym是不能少，他們還對美食要求甚高，多食雞肉和蕃薯，每位OPPA也有6塊腹肌，很適合一班好姊妹相約一起看，尖叫聲一定超出分貝，玩一個晚上放電放負真的很好。

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