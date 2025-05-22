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健康專欄 |骨骼肌肉痛　揀針灸定拉筋好？

醫生診症室

撰文： 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

發布時間： 6 小時前

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骨骼肌肉系統痛採取針灸抑或拉筋，則要視乎情況。（相片：iStock）

對於病人或曾作為針灸新人的自己來說，想必曾面對這樣的困惑，究竟治療選擇針灸好，還是拉筋療效更佳？這兩選項恰如其份地是被動與主動，外界介入與自療的選擇。但就骨骼肌肉系統痛源而言，採取針灸抑或拉筋，則要視乎情況。

針灸可算是較精準達病所的治療選項。針有長短粗幼規格，長如毫針達75毫米，短如皮內針只長3數毫米，深如臀內梨狀肌，能用較長針達到；淺如皮下筋膜亦有相應短針具選擇。針灸能準確達到傷患組織，發揮局部消炎止痛治療作用。

拉筋好處則是操作簡易，若已學識動作，患者可在家或辦公室等，隨自身鬆緊程度拉筋放鬆患處。拉筋放鬆筋膜，治療性質為改變軟組織內結構排列。

德國一份實驗研究報告，比較了針灸、拉筋針灸與拉筋及安慰劑針灸對頸痛療效，觀察患者實驗前後痛閥痛敏感度和活動幅度等改變。結果發現針灸或針灸與拉筋組止痛表現較安慰組佳，而針灸配合拉筋療效最為理想。作者嘗試解釋這是由於針灸能先起局部止痛作用，後繼拉筋因而面對較少痛感及阻力，故兩者配合下療效會較單獨針灸佳。惟這實驗沒有納入單純拉筋實驗組，無法直接比較針灸與拉筋效用。

雖說針灸合併拉筋為理想治療組合，但這選擇卻非萬用金丹，臨床必先考慮個人情況。例如在受傷急性期，患處仍有明顯紅腫熱痛，治療手段應仍主張傷處休息，不宜作拉筋運動。此外，針灸穴位更是要選擇他處，急性期避免過度剌痛紅腫痛患處，臨床反而針刺全身性作用穴位，例如用活血化瘀、止痛等功用穴道。

拉筋與針灸常被視作主被動，自療與介入兩極端治療方式代表，事實上兩者間並無排斥關係，針灸與拉筋作用更是互補與協同。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《揀針灸定拉筋好？》。

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撰文 : 盧文健物理治療師、註冊中醫師

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