  • 30°C
香港時間：2025522日 (四) 21:40

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文娛藝術｜王菀之受丈夫鼓勵寫古典樂　親赴維也納錄唱片：幾proud of自己

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 6 小時前

最後更新： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

（曾耀輝攝）

要說近年真正能做到跨界（Crossover）的藝人，王菀之（Ivana）必是其一。

她不止是那種即興玩票式crossover表演者，更身體力行參與其中，如策劃視覺裝置、舞台劇本翻譯，還親自譜寫古樂樂章，更遠赴維也納錄製唱片。

自2021年起，王菀之開展其藝術創作項目「The Missing Something 」（ 消失的一格）系列，當中包括了歌曲創作、視覺藝術裝置、沉浸式音樂會等，繼早前西九及香港管弦樂團的演出，近日Ivana再受香港藝術發展局（ADC）30周年誌慶藝術節邀請，聯同世界田琴冠軍李俊樂及香港城市室樂團，於6月共同演出開幕音樂會。

王菀之將跟香港城市室樂團黎燕欣共同合作（曾耀輝攝）

王菀之將在音樂會下半部分擔鋼鋼琴演奏，並跟樂團一同演繹她的首個交響管弦樂團作品《消失的一格——交響詩》（The Missing Something Symphonic Poem），並會配合其創作的燈光裝置及視像作品，帶來一場視覺和聽覺的跨界演出。

自學編寫古典樂章

Ivana坦言能得到不同的管弦樂團合作機會，在其音樂生涯中特別有意義。「近年自己除了流行曲，亦積極開拓古典音樂的領域，很高興今次藝發局邀請我演出，相信他們都會留意我的創作，也很期待跟香港室樂團合作，因為每個樂團的樂手、指揮都有不同風格，很好奇他們會如何處理我寫的古典樂章。」她為今次演出，將為其創作的《消失的一格》新增音樂章節，並會結合李俊樂的口琴演奏。

早在10年前，王菀之曾跟香港管弦樂團合作舉行3場音樂會，至於為何有創作全新的古典樂章，Ivana解釋：「上一次主要由音樂人馮翰銘改編我的流行作品，雖然都是很繁複的改編工作，但跟由零開始去寫全新的樂章是完全兩回事，由音樂結構、樂器的布置，在落筆創作的方式都很不同，現在回想，我都覺得幾大膽，不知哪來的勇氣去寫一首古典樂章。」

Ivana自小學習古典鋼琴，但自言在編寫古典樂過程中，都是靠自學。「小時候父母會帶我去看古典音樂會，只知道好好聽，台上好多樂手，但甚麼叫古典樂是完全不知道，連樂器都未識分；現今的小學生就相對幸福，有些學校甚至會有自己的弦樂團，教導學生古典音樂知識！」

不過她說作為唱作人，相信多年來已培養出音樂的sense，有個人的音樂偏好，至某一刻有很強烈的創作慾望，便開始去買古典樂譜，研究音樂結構，又會向古典樂手請教，一步一步寫出自己的全新古典樂章。

克服心理難關

她創作的古典樂章《消失的一格》共分5個音樂章節，當中包括一首原創英文歌《Shattered》，去年並遠赴維也納與當地管弦樂手作現場錄音，收錄而成一張古典專輯，可能是香港首位流行歌手推出的古典樂唱片。 

她回想：「譜寫古典音樂，未到正式演奏都不會知真正的效果，要待演奏過後，才會知道甚麼地方可以修正，所以在上次港樂演出後，我便再調整一些段落，並決定要去維也納做一張錄音專輯。」

她笑言這又是另一個很大膽的決定。「自問不是一個很好的鋼琴手，就算自己寫的音樂，有些鋼琴段落，也未必彈得很好，在香港時，經常會有專業音樂人幫助我，一個人去到外國錄音，最初真的好驚，在錄音樂全是外國樂手，他們慣常演奏正統正統古典樂，加上指揮家在場，大家一齊望著你，等我的指示，真的挺大壓力，有少少硬著頭皮去完成，現在像克服了某個難關，都有點proud of自己。」

她坦承錄製一張古典唱片，多少是受到丈夫Eric So的鞭策。「他本身都是一位藝術家，常說看自稱寫古典音樂，那你有甚麼作品給大家看到，他鼓勵要有自己的實體作品，我也很認同，就算別的古典樂團想找我合作，至少我有一張實體唱片給別人去參考，所以我用了很多個晚上去完成這個作品，無論過程幾艱辛，都是值得的。」Ivana笑說期待看到自己這張古典唱片，被放到專屬古典樂的陳列架，相信會有絕大的滿足感。

室樂團創辦人黎燕欣：樂見古典樂發展

香港城市室樂團（CCOHK）創辦人及藝術總監黎燕欣，今次演出將分別跟王菀之及李俊樂（Gordon）共同合作，預告將是一個很多元的表演。「Ivana是一個具備多種才能的藝術家，我第一次聽到她的作品，已覺得很清新和具創意，而且她又能編寫古典樂章，在香港十分少見；至於Gordon已不是首次合作，他也絕對是世界級的口琴樂手。」

黎燕欣盛讚Ivana是一位全面的跨界藝術家。（曾耀輝攝）

CCOHK已經跨過25周年，黎燕欣當年由澳洲來港發展並創立樂團，多年來有感克服了不同的挑戰。「我們的樂團有過不少高低起伏，經歷過沙士、COVID的考驗，到今天仍然能夠存在，一方面感謝觀眾的支持，另外藝發局也作出不少幫助，令我們可以一一克服難關。」

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

她指出要經營古典樂團，一來要有魄力，其次亦要有創新思維，才能夠一直走下去。此外，她也樂見香港的古典樂發展愈見正面。「不論是觀眾層面，以至表演場地都有擴展，每年也有不少修讀古典樂的畢業生，在硬件上是不乏的，當然可以期望有更多改善，例如樂團都缺乏練習的固定場地，每次排練，都要把大型樂器搬去不同的地方，所以都想有關方面可以撥出固定練習場所給予古典樂團。」

場地：直角影社

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

虎度門｜粵劇新秀黃安晴曾獲仙姐讚賞　跨界演出多方面嘗試
14:56 2025/05/21
虎度門｜粵劇新秀黃安晴曾獲仙姐讚賞　跨界演出多方面嘗試
8位韓國OPPA下月火辣襲港　Kawaii專欄：嶄新表演可望殺出血路
今日 15:22
8位韓國OPPA下月火辣襲港　Kawaii專欄：嶄新表演可望殺出血路
木村拓哉女兒｜獲旅發局邀請遊覽香港著名地標　木村光希：香港如電影場景般迷人
今日 08:00
木村拓哉女兒｜獲旅發局邀請遊覽香港著名地標　木村光希：香港如電影場景般迷人

你可能感興趣

虎度門｜粵劇新秀黃安晴曾獲仙姐讚賞　跨界演出多方面嘗試
14:56 2025/05/21
虎度門｜粵劇新秀黃安晴曾獲仙姐讚賞　跨界演出多方面嘗試
8位韓國OPPA下月火辣襲港　Kawaii專欄：嶄新表演可望殺出血路
今日 15:22
8位韓國OPPA下月火辣襲港　Kawaii專欄：嶄新表演可望殺出血路
木村拓哉女兒｜獲旅發局邀請遊覽香港著名地標　木村光希：香港如電影場景般迷人
今日 08:00
木村拓哉女兒｜獲旅發局邀請遊覽香港著名地標　木村光希：香港如電影場景般迷人
文娛藝術 歌手 王菀之 舞台劇

最高瀏覽

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位