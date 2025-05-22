文娛藝術｜王菀之受丈夫鼓勵寫古典樂　親赴維也納錄唱片：幾proud of自己

要說近年真正能做到跨界（Crossover）的藝人，王菀之（Ivana）必是其一。

她不止是那種即興玩票式crossover表演者，更身體力行參與其中，如策劃視覺裝置、舞台劇本翻譯，還親自譜寫古樂樂章，更遠赴維也納錄製唱片。

自2021年起，王菀之開展其藝術創作項目「The Missing Something 」（ 消失的一格）系列，當中包括了歌曲創作、視覺藝術裝置、沉浸式音樂會等，繼早前西九及香港管弦樂團的演出，近日Ivana再受香港藝術發展局（ADC）30周年誌慶藝術節邀請，聯同世界田琴冠軍李俊樂及香港城市室樂團，於6月共同演出開幕音樂會。

▲ 王菀之將跟香港城市室樂團黎燕欣共同合作（曾耀輝攝）

王菀之將在音樂會下半部分擔鋼鋼琴演奏，並跟樂團一同演繹她的首個交響管弦樂團作品《消失的一格——交響詩》（The Missing Something Symphonic Poem），並會配合其創作的燈光裝置及視像作品，帶來一場視覺和聽覺的跨界演出。

自學編寫古典樂章

Ivana坦言能得到不同的管弦樂團合作機會，在其音樂生涯中特別有意義。「近年自己除了流行曲，亦積極開拓古典音樂的領域，很高興今次藝發局邀請我演出，相信他們都會留意我的創作，也很期待跟香港室樂團合作，因為每個樂團的樂手、指揮都有不同風格，很好奇他們會如何處理我寫的古典樂章。」她為今次演出，將為其創作的《消失的一格》新增音樂章節，並會結合李俊樂的口琴演奏。

早在10年前，王菀之曾跟香港管弦樂團合作舉行3場音樂會，至於為何有創作全新的古典樂章，Ivana解釋：「上一次主要由音樂人馮翰銘改編我的流行作品，雖然都是很繁複的改編工作，但跟由零開始去寫全新的樂章是完全兩回事，由音樂結構、樂器的布置，在落筆創作的方式都很不同，現在回想，我都覺得幾大膽，不知哪來的勇氣去寫一首古典樂章。」

Ivana自小學習古典鋼琴，但自言在編寫古典樂過程中，都是靠自學。「小時候父母會帶我去看古典音樂會，只知道好好聽，台上好多樂手，但甚麼叫古典樂是完全不知道，連樂器都未識分；現今的小學生就相對幸福，有些學校甚至會有自己的弦樂團，教導學生古典音樂知識！」

不過她說作為唱作人，相信多年來已培養出音樂的sense，有個人的音樂偏好，至某一刻有很強烈的創作慾望，便開始去買古典樂譜，研究音樂結構，又會向古典樂手請教，一步一步寫出自己的全新古典樂章。

克服心理難關

她創作的古典樂章《消失的一格》共分5個音樂章節，當中包括一首原創英文歌《Shattered》，去年並遠赴維也納與當地管弦樂手作現場錄音，收錄而成一張古典專輯，可能是香港首位流行歌手推出的古典樂唱片。

她回想：「譜寫古典音樂，未到正式演奏都不會知真正的效果，要待演奏過後，才會知道甚麼地方可以修正，所以在上次港樂演出後，我便再調整一些段落，並決定要去維也納做一張錄音專輯。」

她笑言這又是另一個很大膽的決定。「自問不是一個很好的鋼琴手，就算自己寫的音樂，有些鋼琴段落，也未必彈得很好，在香港時，經常會有專業音樂人幫助我，一個人去到外國錄音，最初真的好驚，在錄音樂全是外國樂手，他們慣常演奏正統正統古典樂，加上指揮家在場，大家一齊望著你，等我的指示，真的挺大壓力，有少少硬著頭皮去完成，現在像克服了某個難關，都有點proud of自己。」

她坦承錄製一張古典唱片，多少是受到丈夫Eric So的鞭策。「他本身都是一位藝術家，常說看自稱寫古典音樂，那你有甚麼作品給大家看到，他鼓勵要有自己的實體作品，我也很認同，就算別的古典樂團想找我合作，至少我有一張實體唱片給別人去參考，所以我用了很多個晚上去完成這個作品，無論過程幾艱辛，都是值得的。」Ivana笑說期待看到自己這張古典唱片，被放到專屬古典樂的陳列架，相信會有絕大的滿足感。

室樂團創辦人黎燕欣：樂見古典樂發展

香港城市室樂團（CCOHK）創辦人及藝術總監黎燕欣，今次演出將分別跟王菀之及李俊樂（Gordon）共同合作，預告將是一個很多元的表演。「Ivana是一個具備多種才能的藝術家，我第一次聽到她的作品，已覺得很清新和具創意，而且她又能編寫古典樂章，在香港十分少見；至於Gordon已不是首次合作，他也絕對是世界級的口琴樂手。」

▲ 黎燕欣盛讚Ivana是一位全面的跨界藝術家。（曾耀輝攝）

CCOHK已經跨過25周年，黎燕欣當年由澳洲來港發展並創立樂團，多年來有感克服了不同的挑戰。「我們的樂團有過不少高低起伏，經歷過沙士、COVID的考驗，到今天仍然能夠存在，一方面感謝觀眾的支持，另外藝發局也作出不少幫助，令我們可以一一克服難關。」

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她指出要經營古典樂團，一來要有魄力，其次亦要有創新思維，才能夠一直走下去。此外，她也樂見香港的古典樂發展愈見正面。「不論是觀眾層面，以至表演場地都有擴展，每年也有不少修讀古典樂的畢業生，在硬件上是不乏的，當然可以期望有更多改善，例如樂團都缺乏練習的固定場地，每次排練，都要把大型樂器搬去不同的地方，所以都想有關方面可以撥出固定練習場所給予古典樂團。」

場地：直角影社

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