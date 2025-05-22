愛國主義｜李家超：將辦不同類型紀念抗戰80周年活動　鄭雁雄：必須將愛國主義貫穿藝術實踐

行政長官李家超預告，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，港府將舉辦不同類型的紀念活動，提升全社會的愛國精神。中聯辦主任鄭雁雄指，新時代新階段必須將愛國主義貫穿藝術實踐始終。

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廣東美術百年大展今日至下月2日在會展舉行 展出嶺南畫派名師大家畫作

由廣東省文化和旅遊廳與特區政府文體旅局等，合辦的「其命惟新——廣東美術百年大展」，今日（22日）起至下月2日在會展舉行。李家超今日在開幕式致辭指，展覽將展出超過一百件經典作品，涵蓋了嶺南畫派名師大家的重要畫作，很多都是畫家以救國救亡為主題的著名作品，這些作品讓香港市民共同回顧救亡謀存的烽火歲月，加深大眾對抗戰歷史的認識，提升社會各界的家國情懷和對中華文化的認同。

李家超說，已成立弘揚中華文化辦公室，並每年籌辦「中華文化節」，進一步提升香港市民的民族自信。

我勉勵藝術界要銘記先烈為民族存亡而戰的堅定意志，以中華文化藝術軟實力，向觀眾呈現家國情懷的要義，提醒社會珍視得來不易的和平。

鄭雁雄認為，續寫新時代香江文化傳奇，需高舉愛國大旗，讓藝術成為精神的火炬。

新時代新階段必須將愛國主義貫穿藝術實踐始終，使香港同胞在文藝浸潤中築牢愛國愛港的思想根基，推動中華優秀文化的傳承發展。

鄭雁雄：新時代新階段必須大力推廣文藝創作、文藝產品生產等各方面創新

鄭雁雄指，需展開創新創造之翼，讓傳統煥發時代的光芒。