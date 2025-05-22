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學生運動員｜屈臣氏香港學生運動員獎993名學生獲表彰　蘇樺偉楊文蔚分享奮鬥歷程

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

學生運動員獲獎項肯定，喜上眉梢。

【屈臣氏學生運動員獎/運動員/正能量】「屈臣氏集團香港學生運動員獎」是全港最大運動員表揚計劃之一，20年來共表揚了近17,400名優秀學生運動員。日前舉行2024/25年度頒獎典禮，近千名在體育路上揮灑汗水的體壇新秀獲嘉許。

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今年是「屈臣氏集團香港學生運動員獎」20周年，20載間透過「每校一獎」的形式，共表揚了近17,400名優秀學生運動員，不少知名本地運動員及港隊代表，歷屆得獎者包括石偉雄、馬詠茹、楊文蔚、倫子儒等，都曾獲嘉獎。日前隆重舉辦2024/25年度頒獎禮，今屆獎項無論是參與學校，抑或得獎學生人數，再次打破紀錄，共近1,000位學界體壇新秀獲嘉獎。

一衆獲獎學生、嘉賓、家長朋友及歷屆得獎者，共逾2,000人齊集2024/25年度「屈臣氏集團香港學生運動員獎」頒獎禮。

頒獎禮以「為努力喝采」為主題，屈臣氏集團行政總裁及獎項榮譽顧問倪文玲JP表示，屈臣氏集團在過去20年來致力推動香港學生體育的發展，「今年的頒獎典禮特別以『為努力喝采』為主題，表達我們對每位學生運動員不懈追求與奮力拼搏精神的最高敬意，我們的支持將為他們帶來拼搏及追夢的動力。」

本屆「屈臣氏集團香港學生運動員獎」993位得獎學生當中，男同學佔530名，女同學佔463名；不少學生曾代表香港參加國際賽事，包括：曾於2023年獲得菲律賓亞洲BMX錦標賽女子9-10歲組冠軍及中國GDL速降聯盟賽女子組全年總亞軍的庫克頌雅（Emma Cook，通德學校）、曾在東亞青年運動會跆拳道男子48公斤比賽中摘得銅牌金梓軒（瑪利諾神父教會學校），以及於2025特殊奧運世界冬季運動會雪鞋競走200米賽事奪冠的應希言（佛教志蓮中學）。

大會安排專業攝影師為得獎學生拍攝「體壇之星」運動造型照，按欣賞你熟悉的運動員同學英姿！

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  • 大會安排專業攝影師為得獎學生拍攝「體壇之星」運動造型照。（網頁截圖）
     

    • 體壇前輩暖心分享 20周年驚喜率先公佈

    香港殘疾田徑名將「神奇小子」蘇樺偉，以及香港跳高女子紀錄保持者「跳高女神」 楊文蔚出席頒獎禮，與得獎學生分享他們在體育路上的奮鬥歷程，勉勵學生即使在追夢路上遇到困難，也要相信自己，堅持夢想。

    大會亦宣佈6月推出「體能測試應援車」，走訪各大校園及社區，回顧歷年獲獎學生的運動成就與發展。應援車將設置不同類型的測試，根據學生的潛能推薦不同體育項目，以推廣運動風氣。得獎學生的「體壇之星」運動造型照也會在應援車上展示。

    今年的「運動交流團」將帶領部分得獎學生到訪傳統羽毛球強國馬來西亞，親身參觀當地的體育訓練基地，並與當地運動員切磋交流。

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    調查：與家人朋友一起運動有助提升幸福指數

    屈臣氏集團於2025年2月訪問逾2,000位中小學學生，研究運動對其精神健康影響，結果發現與他人一起運動能有助提升幸福指數。

    屈臣氏集團於今年2月訪問逾2,000名中小學學生，研究運動對其精神健康影響。結果顯示，與他人一起運動能有助提升個人幸福指數，其平均分數高達82.9分，較從不與他人運動者高出逾10分。而「經常與他人一起運動」的學生中，近8成半認同運動有助提升其社交能力，亦有超過8成認同運動可改善心理健康及抗壓能力，較從不與他人運動者組別的高出近 30%。整體調查反映，與他人共同運動能顯著提升社交能力、心理健康及抗壓力，並增強個人幸福感。

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