職業特工隊8｜陳凱琳踏足國際影壇「成就解鎖」　獲安排與湯告魯斯會面影靚相

【靚佬湯 / 湯告魯斯 / 陳凱琳 / 職業特工隊】令全球各地連環刮起一片「靚佬湯」旋風的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）世界巡迴宣傳，已經去到第5站，亦是規模最大及最「墟冚」的一站：紐約！

繼Do姐鄭裕玲上星期榮獲特別安排，成為香港唯一可以前赴倫敦為湯告魯斯（Tom Cruise）進行獨家訪問的香港主持後，香港另一位人氣KOL陳凱琳（Grace），日前亦榮獲邀請出席在紐約舉行的盛大宣傳活動！

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職業特工隊8｜陳凱琳「成就解鎖」 與湯告魯斯會面

Grace回港後於社交媒體分享是次「成就解鎖」之旅的收穫，除上載行紅地氈的花絮，當然有她與湯告魯斯會面的片段及兩人一齊影的靚相啦！Grace說今次飛往紐約之前，一直守口如瓶，不敢向任何人透露風聲；因為連她自己都不相信真的可以跟國際超級巨星湯告魯斯見面。

可以成功完成一次「不可能的任務」，而且更是湯告魯斯離場之前最後與他合照的人，雖然長途跋涉，來回飛足32小時，但盛事難逢，Grace依然感到非常值得！

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