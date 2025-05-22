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職業特工隊8｜陳凱琳踏足國際影壇「成就解鎖」　獲安排與湯告魯斯會面影靚相

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撰文： 文體藝online

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

陳凱琳踏足國際影壇「成就解鎖」，獲安排與湯告魯斯會面影靚相。

【靚佬湯 / 湯告魯斯 / 陳凱琳 / 職業特工隊】令全球各地連環刮起一片「靚佬湯」旋風的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）世界巡迴宣傳，已經去到第5站，亦是規模最大及最「墟冚」的一站：紐約！

繼Do姐鄭裕玲上星期榮獲特別安排，成為香港唯一可以前赴倫敦為湯告魯斯（Tom Cruise）進行獨家訪問的香港主持後，香港另一位人氣KOL陳凱琳（Grace），日前亦榮獲邀請出席在紐約舉行的盛大宣傳活動！

職業特工隊8｜湯告魯斯跟Do姐學講香港潮語　直言玩命演出時會驚：但我不介意害怕

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職業特工隊8｜陳凱琳「成就解鎖」　與湯告魯斯會面

Grace回港後於社交媒體分享是次「成就解鎖」之旅的收穫，除上載行紅地氈的花絮，當然有她與湯告魯斯會面的片段及兩人一齊影的靚相啦！Grace說今次飛往紐約之前，一直守口如瓶，不敢向任何人透露風聲；因為連她自己都不相信真的可以跟國際超級巨星湯告魯斯見面。

可以成功完成一次「不可能的任務」，而且更是湯告魯斯離場之前最後與他合照的人，雖然長途跋涉，來回飛足32小時，但盛事難逢，Grace依然感到非常值得！ 

職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照

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陳凱琳 湯告魯斯 娛樂人物職業 演員 紐約 電影 職業特工隊 荷里活 動作片 娛樂行業

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