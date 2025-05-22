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日本成藥︱2025最新日本DONKI遊客銷售排行榜　港人最愛「大正」感冒藥屈居第二、2款藥登台韓銷冠

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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2025最新日本DONKI遊客銷售排行榜　港人最愛「大正」感冒藥屈居第二、2款藥登台韓銷冠

【DONKI／日本藥妝／日本感冒藥／遊客必買／用藥禁忌】去日本旅行一定要買D咩？日本唐吉訶德DONKI（驚安の殿堂ドン・キホーテ）官方公佈了2025年最新遊客銷售數據，來自香港、台灣、韓國、中國内地的遊客在3月期間於Donki購買最多的產品榜單，其中大部分都是藥物，包括「大正」感冒藥、太田胃散等；而排在港人銷冠的產品，竟是一款醬。

根據日本DONKI新一輪的遊客銷售數據，分別列出香港、台灣、韓國、中國内地遊客在3月期間購買最多的前五名產品，從中可以看出各地人不同的習慣。

最受香港遊客歡迎前5位

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第5名：大正系列 PABRON GOLD A綜合感冒藥片裝210粒

第4名：救心製薬 救心丸 310粒

第3名：救心製薬 救心丸 120粒

第2名：大正系列 PABRON GOLD A綜合感冒藥微粒44包

第1名：生雞蛋醬油拌飯醬

最受台灣遊客歡迎前5位

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第5名：強力若元1000粒（腸胃藥）

第4名：PABRON GOLD A綜合感冒藥微粒44包

第3名：合利他命EX PLUS 270T x 5（維他命）

第2名：合利他命EX PLUS 270T（維他命）

第1名：合利他命EX PLUS 270T x 2（維他命）

最受韓國遊客歡迎前5位

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第5名：ROIHI痠痛貼 156枚

第4名：ORIHIRO 蒟蒻啫喱Ｈ+Ｍ+Ｇ三口味

第3名：三得利角瓶日本威士忌

第2名：森永製菓 Bake Creamy Cheese 10粒

第1名：太田胃散 48包

最受中國内地遊客歡迎前5位

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第5名：HIROSOPHY 納豆菌＋酵素（360粒）

第4名：SevenStars香煙BOX

第3名：LOXONIN EX 貼布21片

第2名：Caviar NMN50000AL魚子醬 180粒×3個

第1名：SevenStars香煙

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Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

同場加映：日本DONKI現新款止痛藥 成分拆解：不要隨意服用

台灣遊日達人、前台大醫生林氏璧早前於Facebook專頁部落格發文，稱在日本DONKI看到一新款止痛藥，在進行成分及副作用分析後，提醒大家「不要隨意服用」。

林氏璧分析該款「解熱鎮痛錠DK」，發現當中成分和粉紅色包裝的「EVE A錠 EX」幾乎一樣。包括：

  • 布洛芬（ibuprofen，イブプロフェン）200毫克
  • Anhydrous Caffeine（無水咖啡因）60毫克
  • Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿）60毫克

另外，部分成分有機會引起副作用，千萬要小心，包括：

  • 沒有添加氧化鎂。該成分聲稱可以加速吸收並保護胃壁；「EVE QUICK頭痛藥」則有添加。
  • 無水咖啡因含量60毫克，比「EVE A錠」的80毫克低；無水咖啡因可以讓血管收縮，對某些偏頭痛有效。
  • 和EVE一樣含有「丙烯異丙乙酸尿」成分。該成分是全世界幾乎已不再使用的一種鎮靜劑，有機會導致血小板減少性紫斑症、過敏。

5種EVE系列止痛藥分析：

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同場加映：日本5大暢銷藥成分副作用

台灣藥劑師花逸修（小花藥師）在Facebook專頁發文，解析日本5大暢銷成藥，包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命。

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【眼藥水】根據不同功效，眼藥水的成分各有不同，其中5種功效需要注意相關成分：

  • 結膜炎：含血管收縮劑、幫助消除眼睛紅筋；藥劑師提醒，這類眼藥水不可連續使用超過7日，否則恐引起反彈性充血。
  • 抗過敏/花粉：含抗過敏藥物「抗組織胺」，具止痕效果。
  • 抗發炎：含非類固醇消炎止痛藥「NSAID」成分，過敏者需注意。
  • 抗疲勞：含抗組織胺「新斯的明（Neostigmine）」、維他命B12，可調節睫狀肌肌力。
  • 營養劑：含維他命A、E、B2、B6、牛磺酸。

【感冒藥】「大正系列」感冒藥一直深受港人歡迎，但當中原來添加了雙氫可待因（Dihydrocodeine）強效止咳成分，具有成癮性，服用後毒品尿液檢測甚至可能呈現毒品陽性反應，未滿12歲兒童以及哺乳孕婦不可使用。此成分於香港屬第I部毒藥，需要醫生處方、並只限於註冊藥劑師監督下的藥房方可販售。

【止痛藥】同樣受到港人喜愛的「EVE系列止痛藥」，其中EVE-A、EVE-EX、QUICK、QUICK-DX系列中含有烯丙異丙乙酰脲（Allylisopropylacetylurea）鎮定劑成分，可引起嗜睡反應，道路駕駛者服用時需注意。此外，「EVE系列止痛藥」主要鎮痛成分為布洛芬（Ibuprofen），於香港屬第1部毒藥，需要經註冊藥劑師監督下方可購買。

【腸胃藥】「太田胃散」含有強鹼碳酸氫鈉及中藥漢方＜不建議每日當作保養使用；「Waxamoto」中含有糞鏈球菌（Streptococcus faecalis）。

【維他命B雜】「EX PLUS B群」含有維他命B1、6、12成分，具輕微阻斷痛覺傳導、修復神經功效。服用這一款B雜尿液並不會變黃，藥劑師解釋是因為B雜中不含維他命B2成分，並非因為坊間所指「因為有吸收才不會變黃」。

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