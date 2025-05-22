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刑偵12︱戴耀明暴瘦自揭患驚恐症　綠葉王曾不敢獨自搭升降機要阿媽陪

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

戴耀明在TVB劇集《刑偵12》演出獲讚賞。

【戴耀明 / 刑偵12 / 張振朗】TVB新劇《刑偵12》在昨晚（5月21日）播出一集講，「綠葉王」戴耀明飾演遭心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）評估為有人格解離症的病人，被控殺人罪的他因而免卻牢獄之苦，不過及後被真擁有人格解離症的刑凱（張振朗飾）踢爆。

戴耀明在昨晚《刑偵12》雖然只演出45秒法庭及1分半鐘探監房場口，但已成功令網民留下深刻印象；在法庭戲中，戴耀明化身「人肉翻譯機」、每當傅嘉莉說出一個人格解離症特徵，他即照辦煮碗照做出來，期間微表情卻暗藏不屑及機心，令細心觀眾瞬間看清「只是扮嘢」。

之後張振朗前往探監一幕，原本想裝作已病癒的戴耀明，被張振朗狠狠踢爆後，表情瞬間由偽善轉陰暗，之後一個挑機情緒、再緊接遊走於「暴怒癲狂」與「扮作驚嚇」之間，最後再以「惡狠勝利」眼神作結。

戴耀明極速的極致情緒轉換及準確度令網民為配服，讚嘆戴耀明演技已達爐火純青境界：「一秒變臉好嚇人」、「他的表情好嚇人，話變就變，是那種發現自己被看穿的表情」、「演技真的好好，被帶入戲了」、「一個眼神就能把角色演活」。另外，亦有不少網民留意到戴耀明瘦了不少。

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刑偵12︱曾不敢獨自搭升降機

對於獲網民留意演出，戴耀明接受tvb.com訪問時表示很感恩，談到被指「瘦咗好多」，戴耀明透露自己由20多歲開始、已偶爾會有驚恐症問題，20多歲時，更一度要求戴媽媽陪伴前往工作地點，皆因怕搭𨋢：「20幾歲開始間唔中發作，20幾歲試過搭搭吓巴士透唔到氣，20、30歲有次去柴灣拍嘢，我要媽咪陪我去搭𨋢，唔知點解就係有啲驚。」

他續指，自己還有失眠、及不敢進食很多食物等問題，他說：「我嘅case主要係擔心自己呢樣病、嗰樣病，過分Focus自己身體，有段時間成日走去body check，check過又冇乜野咁樣；跟住就會好focus健康方面嘅嘢，搞到自己好多嘢唔敢食，驚反式脂肪呀、又驚血糖高。瞓覺方面，我兩、三個鐘就會醒一醒㗎喇，即係唔能夠一覺瞓到天光。好彩都冇乜點影響日常生活，我拍戲咁多年都冇受到影響。」

戴耀明又謂之前到台灣拍攝新劇時，曾因便秘問題嚴重搞到要入院：「我記得去到台灣嗰邊幾日都冇屙，好驚好驚好驚，就同個PA講我要去醫院放屎。」他又透露為了令自己在演戲方面可塑性更高，早前積極增肥，現在更已有少少成績，可喜可賀。

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