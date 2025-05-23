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生死教育丨禮儀師難忘「行家最驚」個案　忍淚為流產8個月嬰辦告別式

健康資訊

撰文： 容惠玲

發布時間： 3 小時前

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【殯葬／禮儀師／流產嬰】「小生命」的離去，往往是最令人痛心疾首！香港有殯葬禮儀師近日便於社交平台分享早前接手的「行家最驚」個案，對象是一名流產嬰兒。他憶述整個告別儀式的過程，BB父母雖然未有展露悲傷，但反而令他感受到傷感，並指「喊唔出嘅悲痛 原來真係會傳染㗎」。

殯葬禮儀師Ben於社交平台「香港善終禮儀教室」專頁，經常分享工作的日常，其中一單更是「行家最驚」的個案，因為對象是流產嬰兒。他解釋到不少行家之所以抗拒，主要與迷信及個人感受有關:

行家個個耍手擰頭話「呢啲job邪到貼地」、老一輩話三更半夜會聽到細路哥喊聲；後生啲直頭話「陰功到唔敢收利是」，但係無人接，呢個世界就當佢無存在過？

帖文中，Ben表示自己從事殯儀十幾年，但亦是首次接觸一副手掌般大的棺木，當下忍不住手震，形容當時情況是沒有哭聲，卻令人無限悲傷：

雖然第一次摸住副手掌咁大嘅棺木手震，消毒藥水味仲濃過香燭味，隔住口罩都聞到對眼刺刺地，BB父母企喺走廊陰影位，由頭到尾無喊過一聲，喊唔出嘅悲痛原來真係會傳染㗎

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儀式結束後，感到「心口有舊石」的Ben於是在棺木底偷偷放下牛奶餅，亦不禁反問自己:

究竟我今日送緊一個BB，定係送緊人性嘅最後溫柔？

Ben接受TOPick記者訪問時，表示流產嬰兒的殯葬生意，其實在香港並不多，他指個案中的媽媽是經朋友介紹找到自己幫助，希望他為僅有8個月的「小生命」完成送別儀式。問及處理流產嬰兒與成年人遺體的分別? Ben指成年人的遺體，其中一環是穿衣，但流產嬰兒則未必，因為手腳未發育完成:

當我從醫院接手流產嬰兒時，需要更小心翼翼，會作基本清潔，但未必可以著到衫。之後，會將嬰兒遺體帶去食環轄下的兒童火化爐處理，政府是不會收費的。

Ben又指，雖然自己的工作日常便是要與「死亡」打交道，但每次見到「小生命」的早逝，都仍然有非常大的感觸，尤其是自己亦為人父:

其實我都係一個爸爸，見到BB咁樣離開都好感慨，果種無力感真係好難受。但因為那時仍在工作，以及對死者家人的尊重，我那刻只好強忍淚水，

告別儀式完成後，Ben表示原本非常平靜的BB雙親，亦終於忍不住失聲痛哭:

爸爸媽媽都喊得好淒涼，媽媽都有情緒波動嘅情況，喊得到好大聲，話唔捨得個BB, 又話佢真係盡左力，都保佢唔住，佢都唔想，真係好想帶佢見吓個世界。最後，佢地非常多謝我，可以幫到佢地送BB最後一程

問到為何他會於BB棺木放置牛奶餅? Ben就回應:

始終係嬰兒，都係鍾意依啲嘢㗎啦，除了牛奶餅，我有時亦會用益力多、糖果、牛奶、肚臍餅、BB衫及毛公仔，當氹吓小朋友、食吓嘢玩吓，唔好百厭周圍搞嘢。

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