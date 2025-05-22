輸入外勞｜勞聯調查︰五成受訪飲食業工友過年後失業 七成稱僱主有僱外勞

政府統計處日前公布本港餐飲服務活動業失業率由 5.3%升至5.7%，失業人數達13,100人。勞聯調查指，52.5%本地飲食業工友在過年後失業，反之，7成受訪工友稱其僱主在有過年後僱外勞，較過年前調查的23.9%大增。

勞聯立法會議員周小松認為，輸入外勞計劃因有工種的工資中位數制定不合理，而無法保障本地僱員，舉例初級廚師工資中位數約1.4萬元，卻能聘請到可擔任廚房主管的外勞；呼籲政府在高失業率下，為輸入外勞設立上限及名額。

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勞聯飲食行業委員會、香港飲食業職工會聯合會在今年1月至4月期間就飲食業前景進行問卷調查，了解飲食業工友狀況，共收回950份有效問卷。勞聯指出，有超過8成受訪者對農曆新年後飲食行業的就業前景感悲觀。

勞聯指，有52.5%受訪者在過年後失業，僅10.2%受訪者稱於過年後換了新工作，顯示本地飲食業工人新年後就業機會減少；反之，指其僱主僱用輸入外勞的受訪者在新年前有23.9%，至新年後飈升至71.9%，飲食業外地勞工的大量輸入可能擠壓了本地勞工的就業崗位。同時，有近9成6受訪者認同輸入外地勞工為本地飲食工人的工作帶來影響。

勞聯︰飲食業本地工人市場薪酬高於政府公布的飲食業工資中位數

勞聯表示，不少飲食業工友向工會反映指工作崗位被外地勞工取代，「長工變散工、散工變炒魷」，本地基層勞工就業環境惡化。調查亦顯示飲食業本地工人市場薪酬高於政府公布的飲食業工資中位數，導致僱主以低於市場工資的招聘條件進行本地招聘，無人問津下申請輸入外勞，形成惡性循環。

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勞聯建議恢復26個工種限制

勞聯立法會議員林振昇表示，不希望見到失業率一路上升的同時，輸入外勞的數量也一路上升，希望政府可以正視問題。他指出，建造業輸入勞工計劃有配額上限，呼籲政府為「補充勞工」優化計劃亦設立上限及名額，且恢復26個工種限制。

周小松指出，在輸入外勞實施初期，2023年11月時飲食業失業率為4.2%，此後一路微升至本月的5.7%，他擔心升幅還將持續，認為是合適時機全面檢討輸入外勞政策，希望政府應公布每月審批外勞申請數目，同時擴展行業工資中位數資訊來源，包括徵詢行業工會意見。

消息︰技術專才清單3年設1萬配額 周小松望「步伐細小小」

此外，去年《施政報告》提出擬備「技術專才清單」，消息指將於本月推出，將涵蓋電工、院舍護士等8個工種，年齡限制由原本35歲放寬至40歲以下，3年有1萬個配額。周小松表示，當前本港失業率加速上升，希望相關政策能「遲小小、步伐細小小」，例如在初期以幾百個配額試行。