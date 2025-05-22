推廣非遺｜「耀中耀華教育網絡」推廣山東巨野工筆牡丹畫　傳承中國傳統文化

【耀中國際學校/耀中耀華教育網絡/工筆牡丹畫/山東菏澤】山東省菏澤市的巨野工筆牡丹畫傳承歷史悠久，不時成為中國對外文化交流的「國禮」，也是該省的非物質文化遺產，其香港推廣中心日前在香港耀中國際學校舉行揭牌儀式。同日還有牡丹畫展，吸引眾多教育界和文化界代表出席。

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「中國牡丹之都巨野工筆牡丹畫——大灣區香港（耀中耀華教育網絡）推廣中心」揭牌儀式日前舉行，同時也標誌耀中耀華成為巨野工筆牡丹畫特色學校，並與山東巨野工筆牡丹畫產業學院結為姊妹學校。同場還有香港耀中國際學校中樂組的學生以現代中樂演繹經典曲目《蘭亭序》。

▲ 香港耀中國際學校中樂組的學生以現代中樂演繹經典曲目《蘭亭序》。

是次活動由中國林業與環境促進會牡丹產業發展工作委員會與耀中耀華教育網絡聯合主辦，並獲菏澤市政府、巨野縣政府、香港基本法基金會及中華文化發展聯合會支持。同日還有牡丹畫展，推廣巨野工筆牡丹畫，傳承中國傳統文化精髓，促進多元文化發展共融。

香港亞洲藝術樞紐 助傳統文化藝術走向世界

中共菏澤市委副書記聶元科致辭時介紹，菏澤作為「中國牡丹之都」，高度重視文化「走出去」戰略。巨野牡丹工筆畫作為山東省級非物質文化遺產，曾在北京奧運會、上海世博會精彩亮相，推動了菏澤牡丹文化的國際化傳播。今設立香港推廣中心，將助力這一傳統文化藝術精粹走向世界。

香港西九文化區管理局董事局成員、香港故宮文化博物館董事局成員伍婉婷強調，香港作為亞洲藝術樞紐，能發揮「超級聯繫人」優勢。她期待香港與菏澤合作共贏，通過牡丹花「說好中國故事」。

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出席揭牌儀式的中國林業與環境促進會、牡丹產業發展工作委員會會長、巨野牡丹工筆畫大灣區主理人曲慧稱，在國家大力發展新質生產力的今日，牡丹花也擁有新的文化內涵——「寓意國泰民安的景象，代表全國各族人民不斷奮進前行的中國精神」。耀中耀華教育網絡行政副總裁陳昕生欣喜巨野工筆牡丹文化走進本港的耀中耀華校園，表示將與菏澤巨野展開藝術課程開發、師生交流、國際化展演等。未來耀中耀華亦會攜手香港中華文化發展聯合會，推動牡丹工筆畫文化的傳承與創新。

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