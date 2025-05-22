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7-11優惠｜7-Eleven限時3日75折　Häagen-Dazs/MOVENPICK/DREYER'S雪糕有平

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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7-Eleven限時3日75折。

【7-Eleven/7仔優惠/便利店優惠】7-Eleven推出限時3日優惠，由5月23日至5月25日，在7-Eleven購買雪糕、急凍食品及啤酒滿$100或以上，即享75折優惠，即睇詳情，趁機掃平貨！

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校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

7-11優惠｜7-Eleven限時3日75折

由5月23日至5月25日，一連3日於7-Eleven店舖購買任何雪糕、急凍食品及啤酒滿$100或以上，即75折優惠。是次75折優惠更可與同期雪糕優惠一起使用，享有折上折。今期精選推介包括Häagen-Dazs 迷你杯 / 雪糕批（不包括日本版）、DREYER'S D-COLLECTION 脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒（不包括心形系列）、MOVENPICK 雪糕/雪葩等。

點擊下圖查看精選雪糕推介：

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另外，多款啤酒及急凍食品都有75折優惠，例如Asahi啤酒500毫升4罐裝、麒麟一番搾500毫升4罐裝、惠比壽啤酒500毫升、K1664 白啤酒/法藍拉格啤酒500毫升等等。

點擊下圖查看精選啤酒推介：

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7-11優惠｜恒生enJoy卡賺3倍yuu積分

提提大家，於7-Eleven使用恒生enJoy卡付款，即可賺3倍yuu積分回贈。yuu會員更可用積分兌換7-Eleven電子現金券，每4,500積分可兌換$25電子現金券，即慳10%；9,300積分可兌換$55電子現金券，即慳15%。

7-11限時3日優惠
日期：5月23日至5月25日
詳情：雪糕、急凍食品及啤酒買滿$100或以上，即享75折優惠

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