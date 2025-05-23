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昔日男神｜余文樂復出內地拍戲被集郵　面部1特徵惹影迷憂心健康狀況

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

余文樂復出內地拍戲被集郵，面部1特徵惹影迷憂心健康狀況。

【余文樂 / 拍戲 / 狀態】現年43歲、被譽為「千禧男神」的余文樂，年輕時憑超高顏值和時尚的穿搭收穫眾多粉絲；他於2017年和台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，婚後育有一子一女，家庭幸福美滿。

余文樂曾自爆2017年婚前發現患上恐慌症，為免在工作中並發，故將工作重心轉至幕後，減少公開露面；不過近期余文樂復出幕前，參與綜藝錄製、出席公開活動、登台獻唱、拍戲。近日，余文樂在內地拍攝電視劇時被粉絲集郵，然而他面部1個特徵令網民憂心其健康狀況。

余文樂消失近6年後罕有出席公開活動　患恐慌症定居台灣享天倫樂

昔日男神｜余文樂內地拍戲被集郵

余文樂近期在大連拍攝刑偵懸疑網絡劇《冬城獵兇》，當日收工後被影迷集郵，她將與余文樂的合照以「你好，余文樂」為題發布至小紅書，文中寫道：「樂哥人真的太好了，當然助理也好好」，除合照外，她還獲得2張余文樂的親筆簽名照。

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合照中的余文樂面帶微笑，穿著戲服，造型乾淨利落相當有型；不過，有網民留意到他的大細眼愈來愈嚴重，一隻眼睛似乎有些腫，猜測應該是因面部肌肉下垂所致，感慨他「花期太短」，還有人擔心是否與健康狀況有關。

樓主隨後留言力撐余文樂：「當天突然降溫變天，而且時間也挺晚的。一直在拍戲很累，狀態什麽的肯定也不會特別好。樂哥和助理人好才同意的合影，而且自然變老是什麽很丟人的事麽？現在二十多歲的人褶子多的大有人在，嘴下留點情吧，不好的評論都會刪除。」

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