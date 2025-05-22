移民單親媽｜移民紐西蘭3年開小紅書遊故宮拍片　唐寧疑轉戰內地被質疑：撈唔掂？

【唐寧/移民/單親媽媽】童星出身的唐寧拍過不少劇集，並有「童顏女神」之稱，不過多年來演藝發展平平；至2010年，她與舞台劇導演鄧偉傑結婚兼育有一對子女，但婚姻維持僅7年便結束，於3年前更移民紐西蘭，不過她年多前卻突然哭訴要跟仔女分開住，最近又回到內地拍片至小紅書分享，讓人猜測她由紐西蘭轉戰內地發展！

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唐寧移民紐西蘭｜2022年移居紐西蘭做KOL

現年43歲的唐寧在2022年11月宣布移居紐西蘭，她早於2020年開設YouTube頻道做KOL，一對子女亦不時現身影片，不過之後暫停更新，直至移居紐西蘭後，她才繼續恢復更新頻道，但一對子女已沒有出鏡，試過有網民問她，移民最不習慣的事情是甚麼？她突然眼濕濕回答：「呢一刻，佢哋仍然未喺我身邊，但呢方面，我真係真係唔想講太多，牽涉到其他人就唔適合講太多。明白大家係對我係出於善意關心。不過無論佢哋幾時出現都好，都唔會再喺我啲片度出現，因為佢哋真係好大個啦。」

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唐寧移民紐西蘭｜進駐內地拍片於小紅書分享日常

近期唐寧還進駐小紅書分享日常，除了紐西蘭生活外，更多了分享在內地的影片，早前她就去了廣州舉行見面會，並開心分享：「開心這個五一和閨密們，一齊挑戰4099級白水寨 。也許我們沒有所有人都能爬上山頂，但是在挑戰這個過程中，讓自己的身體好好的去感受和當下的自己對話。一場運動可以治癒一切的煩惱，放鬆的一天，幸福沒有標準答案，我們跑過的路也曾記錄過幸福時光，閨密們，我們一起加油。」

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唐寧移民紐西蘭︱網民質疑：外國搵唔到錢？

日前她又到訪北京參觀故宮，她在天安門門外表示：「我細細個就聽過故宮呢個地方，但我從來冇嚟過，一齊行呀！其實自己拍過唔少嘅古裝劇，但真係去一個真實嘅歷史地方呢，真係比較少。」見她進入故宮後，見到有途人穿古裝，她笑說：「覺得佢好靚。」她又教大家穿漢服禁忌：「想著漢服入故宮呢，聽朋友講，唔可以從天安門正門進入，只允許從午門旁邊嘅門進入。」之後還向網民介紹美食。

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她此舉卻惹來不少揣測，有網民直接問：「外國搵唔到錢？、「竟然返內地？」、「點解喺IG唔提自己去咗北京嘅？」亦有人讚她說：「點解可以做到年年都咁後生嘅？」、「面相還是好年輕的。」、「還是和小时候一樣美，期待更多vlog呀。」、「果然是童顏！」

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