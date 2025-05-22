  • 30°C
香港時間：2025522日 (四) 21:41

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

餐廳情報｜私人會所PENTHOUSE飽覽270度維港夜景　主餐廳創新中菜水準高宴客聚餐之選

休閒消費

撰文： 岑小燕

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

位於尖沙咀iSQUARE 30樓的南海一號坐擁270度極迷人的夜景，是不少港人聚餐慶祝的選擇。現在其集團在31樓開設餐飲新設施「PENTHOUSE」，以私人會所形式呈獻創新中菜，會員可以在寧靜舒適的專屬空間享用佳餚及品酒，而且會所更提供不同飽覽維港美景的宴客廂房，更可由會員自行聘請DJ現場播放音樂，多重享受！

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

「The Dinette主餐廳」創新中菜

PENTHOUSE分隔出數個不同的空間，踏進門庭可以看到一個珍藏了世界各地不同類型佳釀的酒庫「Cellar 31酒窖」，相信對嗜酒人士來說是極其吸引的一角。

去到大堂的位置，分別有「茶藝廳」及「The Dinette主餐廳」，前者以藍色沙發及木系座椅打造高雅、休閒的氣氛，給食客品嚐頂級茶葉及精緻咸甜點心；後者則是一個可望到維港景致的中菜用餐區，提供午餐及晚餐菜單。

以鐵觀音入饌螺頭燉花膠湯

是日到訪了The Dinette主餐廳，嚐到了由主廚陳智斌（Ben）特別設計的獨式菜單，Ben師傅把新派糅合傳統烹調手法，呈現出一些罕見的菜式，令人驚喜萬分！

首先來一個頭盤拼盤，包括有橙花柚子蘭州九年百合、香椿慢煮南非鮑魚、沙薑鴛鴦雞。百合清新帶甜，十分開胃；再到鮑魚，吃出了鮑魚的鮮味及香椿醬的味道；最後到沙薑雞，用上了三黃雞及竹絲雞，視覺上有黃、黑兩層，頗為有趣，沙薑提升了口感及整體香味。入口的味道由淡到濃，是一個配塔得剛剛好的組合。

緊接著呈上「鐵觀音雪蓮果螺頭燉花膠湯」，初看菜單時，對於用茶葉入饌到湯中感到十分好奇，當嚐到一口後，卻完全找不到違和感，湯極鮮、濃郁、清甜，而入口爽脆的雪蓮果，更增添了一份清新口感。

點擊圖片放大
+3
+2

「鹽煎黃花魚酸菜汁」考功夫

「太雕蛋白蒸澳洲龍蝦」用上澳洲西澳龍蝦，太雕酒則是來自集團旗下「夜上海」的自家製花雕，每吃一口都是淡淡的花雕香味。此外，有一個畫龍點睛的位置，是蛋白也加入了龍蝦殼熬成的龍蝦湯，盡情地把龍蝦的精華也帶入此道菜中。

「鹽煎海釣黃花魚酸菜汁」，看似簡單的菜式，但實質需要師傅把黃花魚起骨後，再用鹽醃一小時，然後放入風乾櫃把魚皮吹至乾身狀態，一步功夫也不能缺少。魚皮煎得極為香脆，濃郁的酸菜汁與清甜的魚肉配合則剛剛好。

點擊圖片放大
+3
+2

把油脂、肉汁鎖住的「炸釀乳鴿脾」

是日筆者最欣賞的菜式之一便是「乳鴿二食」，分別為嫩煎乳鴿胸、炸釀乳鴿脾，此為Ben師傅的獨創菜。鴿胸肉頗為厚身，但師傅烹調的手法拿捏得恰到好處，肉質保持到嫩口，實屬不易；而炸釀乳鴿脾令人更是難忘，乳鴿脾去了骨頭、釀入時令的蔬果，然後吹乾表皮再炸，入口時內裡的油脂、肉汁溢滿而出，多想再來一份！

嚐了多個味道濃郁的主菜後，隨後便上了道清淡的「珍菌白玉枕」，為後續的甜品清清味蕾。把牛肝菌、羊肚菌、木耳、新鮮雞頭米、洋蔥、百合、竹笙等餡料炒熟，然後將其放入薄薄的冬瓜內包成型，面上再蓋上一個竹笙網。

「桂花鮮拆蟹肉炒米粉」，蛋粒炒至桂花的形狀，再配上怡寶芽菜，整體口感爽彈。

「清宮養生燉雪梨」，傳統中式甜品，帶來驚喜！雪梨旁圍繞著一些羹汁，是師傅用上多款藥材如川貝母、枇杷葉、桔梗、百部、前胡、桑白皮、薄荷等燉成水，然後把其隔渣後再放入雪耳碎去燉，所以入口時是清而不膩的香甜味道。

點擊圖片放大
+4
+3

設有私人廂房

其實，想有更高度的私人空間享受，可以選擇PENTHOUSE的私人廂房及豪華私人廂房，同樣能飽覽維港夜景，加上主廚高水準的烹飪功架，美景加美食，宴客一流。而會所更有一個賣點，有一個音樂房可供DJ現場播放音樂，古典樂、爵士樂或經典歌曲，令整個聚餐的氣氛推上更高層次！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意
今日 10:24
美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意
旅遊優惠｜大洋郵輪瑰麗號 7月啟航 5月31日前報名送現金券
今日 10:49
旅遊優惠｜大洋郵輪瑰麗號 7月啟航 5月31日前報名送現金券
優惠著數｜聖安娜x子母限時7日免費派早餐　高鈣較低脂奶+減糖版蒸蛋糕
今日 12:53
優惠著數｜聖安娜x子母限時7日免費派早餐　高鈣較低脂奶+減糖版蒸蛋糕

你可能感興趣

美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意
今日 10:24
美食情報｜The Baker & The Bottleman首推午市套餐　20款烘焙新品糅合經典與創意
旅遊優惠｜大洋郵輪瑰麗號 7月啟航 5月31日前報名送現金券
今日 10:49
旅遊優惠｜大洋郵輪瑰麗號 7月啟航 5月31日前報名送現金券
優惠著數｜聖安娜x子母限時7日免費派早餐　高鈣較低脂奶+減糖版蒸蛋糕
今日 12:53
優惠著數｜聖安娜x子母限時7日免費派早餐　高鈣較低脂奶+減糖版蒸蛋糕
餐廳情報 食譜 DJ 晚餐 午餐 美食

最高瀏覽

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位