餐廳情報｜私人會所PENTHOUSE飽覽270度維港夜景　主餐廳創新中菜水準高宴客聚餐之選

位於尖沙咀iSQUARE 30樓的南海一號坐擁270度極迷人的夜景，是不少港人聚餐慶祝的選擇。現在其集團在31樓開設餐飲新設施「PENTHOUSE」，以私人會所形式呈獻創新中菜，會員可以在寧靜舒適的專屬空間享用佳餚及品酒，而且會所更提供不同飽覽維港美景的宴客廂房，更可由會員自行聘請DJ現場播放音樂，多重享受！

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「The Dinette主餐廳」創新中菜

PENTHOUSE分隔出數個不同的空間，踏進門庭可以看到一個珍藏了世界各地不同類型佳釀的酒庫「Cellar 31酒窖」，相信對嗜酒人士來說是極其吸引的一角。

去到大堂的位置，分別有「茶藝廳」及「The Dinette主餐廳」，前者以藍色沙發及木系座椅打造高雅、休閒的氣氛，給食客品嚐頂級茶葉及精緻咸甜點心；後者則是一個可望到維港景致的中菜用餐區，提供午餐及晚餐菜單。

以鐵觀音入饌螺頭燉花膠湯

是日到訪了The Dinette主餐廳，嚐到了由主廚陳智斌（Ben）特別設計的獨式菜單，Ben師傅把新派糅合傳統烹調手法，呈現出一些罕見的菜式，令人驚喜萬分！

首先來一個頭盤拼盤，包括有橙花柚子蘭州九年百合、香椿慢煮南非鮑魚、沙薑鴛鴦雞。百合清新帶甜，十分開胃；再到鮑魚，吃出了鮑魚的鮮味及香椿醬的味道；最後到沙薑雞，用上了三黃雞及竹絲雞，視覺上有黃、黑兩層，頗為有趣，沙薑提升了口感及整體香味。入口的味道由淡到濃，是一個配塔得剛剛好的組合。

緊接著呈上「鐵觀音雪蓮果螺頭燉花膠湯」，初看菜單時，對於用茶葉入饌到湯中感到十分好奇，當嚐到一口後，卻完全找不到違和感，湯極鮮、濃郁、清甜，而入口爽脆的雪蓮果，更增添了一份清新口感。

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「鹽煎黃花魚酸菜汁」考功夫

「太雕蛋白蒸澳洲龍蝦」用上澳洲西澳龍蝦，太雕酒則是來自集團旗下「夜上海」的自家製花雕，每吃一口都是淡淡的花雕香味。此外，有一個畫龍點睛的位置，是蛋白也加入了龍蝦殼熬成的龍蝦湯，盡情地把龍蝦的精華也帶入此道菜中。

「鹽煎海釣黃花魚酸菜汁」，看似簡單的菜式，但實質需要師傅把黃花魚起骨後，再用鹽醃一小時，然後放入風乾櫃把魚皮吹至乾身狀態，一步功夫也不能缺少。魚皮煎得極為香脆，濃郁的酸菜汁與清甜的魚肉配合則剛剛好。

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把油脂、肉汁鎖住的「炸釀乳鴿脾」

是日筆者最欣賞的菜式之一便是「乳鴿二食」，分別為嫩煎乳鴿胸、炸釀乳鴿脾，此為Ben師傅的獨創菜。鴿胸肉頗為厚身，但師傅烹調的手法拿捏得恰到好處，肉質保持到嫩口，實屬不易；而炸釀乳鴿脾令人更是難忘，乳鴿脾去了骨頭、釀入時令的蔬果，然後吹乾表皮再炸，入口時內裡的油脂、肉汁溢滿而出，多想再來一份！

嚐了多個味道濃郁的主菜後，隨後便上了道清淡的「珍菌白玉枕」，為後續的甜品清清味蕾。把牛肝菌、羊肚菌、木耳、新鮮雞頭米、洋蔥、百合、竹笙等餡料炒熟，然後將其放入薄薄的冬瓜內包成型，面上再蓋上一個竹笙網。

「桂花鮮拆蟹肉炒米粉」，蛋粒炒至桂花的形狀，再配上怡寶芽菜，整體口感爽彈。

「清宮養生燉雪梨」，傳統中式甜品，帶來驚喜！雪梨旁圍繞著一些羹汁，是師傅用上多款藥材如川貝母、枇杷葉、桔梗、百部、前胡、桑白皮、薄荷等燉成水，然後把其隔渣後再放入雪耳碎去燉，所以入口時是清而不膩的香甜味道。

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設有私人廂房

其實，想有更高度的私人空間享受，可以選擇PENTHOUSE的私人廂房及豪華私人廂房，同樣能飽覽維港夜景，加上主廚高水準的烹飪功架，美景加美食，宴客一流。而會所更有一個賣點，有一個音樂房可供DJ現場播放音樂，古典樂、爵士樂或經典歌曲，令整個聚餐的氣氛推上更高層次！

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