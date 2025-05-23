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網絡熱話｜美女網紅車禍癱瘓　遇醫生熱烈追求未婚誕子　「童話故事」結局竟如此…

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2025/05/23 11:07

最後更新： 2025/05/23 19:22

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

內地美女網紅李尚軒（網名）2013年遭遇嚴重車禍，導致高位截癱。在復健期間，被一名醫生猛烈追求，兩人迅速墮入愛河，並在婚前懷孕。當時他們甜蜜的求婚影片曾在網絡瘋傳，許多人都稱羨這段浪漫戀情。然而，這「現實版童話愛情」婚後卻令人咋舌。

綜合內媒報道，李尚軒於2013年因車禍導致高位截癱，期間被一名醫生猛烈追求，後來兩人未婚先孕。婚後，李尚軒以個人名義為丈夫借貸300萬元（人民幣），但收到的聘禮竟是一張空頭銀行卡。懷孕後期，因拒絕繼續借錢給丈夫，她竟遭暴力對待並被趕出家門。

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Sick問識答｜濕疹發作用「天然」偏方止痕？ 醫生解構成效各異勿亂試

李尚軒受訪時表示，「人家娶我的時候把我說得高高在上，有苦盡甘來的感覺」，沒想到結婚兩個月就接到丈夫來電稱自己在公安局，「有個女的告我強姦，需要錢打官司」。

之後李尚軒發現，丈夫根本不是富豪，反而經常找理由向她索要金錢，而所有借給丈夫的錢都有去無回，對方也不願給孩子撫養費，產後男方更失去聯絡，留下她獨自背負債務及撫養兒子。

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內地法律界人士分析，若借貸過程涉及欺詐或脅迫，李尚軒可透過民事訴訟主張債務無效；男方在孕期遺棄的行為可能需依《民法典》追討撫養費。但目前尚未有司法介入的公開訊息。

消息曝光後，網民紛紛譴責李尚軒丈夫的行為，認為他利用女方感情騙取錢財，但也有網民認為李尚軒未能看清對方為人，更不應該在不考量自身身體與經濟狀況下生育。

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