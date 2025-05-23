好去處｜時代廣場展出曼聯珍藏　設期間限定店推限定商品

英超球隊曼聯時隔12年將於本月底再度訪港！為一同慶祝足球狂熱，由即日至下月15日期間，銅鑼灣時代廣場將與Supreme FC（至尊足球會）在2樓中庭合辦「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽。

展覽以足球場為設計軸心，並以代表英超球隊曼聯的紅色、黑色和白色為主色調。踏入展場將沉浸於前所未有的足球歷史氛圍中，一系列具歷史意義的比賽用球衣並列而排！

▲ 更展出C朗簽名實戰球衣！

場內又展出多款比賽使用過的裝備、獎座以及官方比賽節目單等，更有球員於賽後親筆簽名的戰衣。所有展品將分為兩期展出，第一期為5月21日至6月1日，而第二期則為6月2日至15日，第二期的展品除了保留部分見證歷史時刻的重要球衣外，更加入了一些特別設計的球衣，這些球衣獨一無二，更彌足珍貴。

透過近距離欣賞珍藏展品，一同回顧那些由球衣所定義的經典賽事，深入了解每件球衣背後扣人心弦的故事，作為球迷絕對不能錯過！

▲ 現場有一系列限定精品，每件均由球員親筆簽名，極收藏價值！

場內亦設有期間限定店，欣賞完精彩展覽後，不忘到場內的期間限定店盡情選購心水貨品！現場有一系列現役球員，包括翼鋒加拿曹、中堅麥佳亞和中場曼治有關的限定精品，每件均由球員親筆簽名，極為珍罕，同時具有收藏價值！

另外，Supreme FC將於2025年5月下旬於時代廣場為一位現役一隊的曼聯球員舉辦簽名會，讓球迷與球員作近距離的接觸和互動，於比賽的前一天在見面會中即場為曼聯球員打打氣！詳情請留意Supreme FC最新動態！

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「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽@Times Square

日期︰ 即日起至2025年6月15日

時間︰ 10am至10pm（展覽首日將於5pm開放）

地點︰ 銅鑼灣時代廣場2樓中庭

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