猝死先兆｜31歲全勤男教師無故缺席2日　驚揭猝死家中　死前一刻綁鞋帶準備返學【附猝死5大先兆】

【猝死／教師／上學／心律不正／心臟病】英國倫敦一名年輕教師日前在準備上班時突然暈倒撞牆身亡，經調查後驗屍官認定死因為自然因素，可能與突發性心律失常有關。這起事件引發社會對隱性心臟疾病的關注。

猝死先兆｜教師未按時上班 家人破門發現意外

綜合外媒報道，英國一名31歲中學男教師Patrick Guthrie一向身體健康，由入職至出事當日從來沒有缺席過。去年12月初，Patrick Guthrie無故缺席2日，當時亦未有致電學校請假。校方發覺不尋常遂通知其家屬，遂破門入屋發現死者倒臥客廳地板，頭部靠牆奄奄一息。

▲ Patrick Guthrie任職的中學表示，死者是一名好教師，入職1年多深受學生愛戴，亦從未請假。（網上圖片）

經調查後，發現死者平日回校的公事包連同教學筆記正放在廚房，其中一隻腳的鞋子仍未穿好，估計當時他正準備出門回校，正當彎腰穿鞋之際失去意識，頭部重擊牆身。

猝死先兆｜驗屍報告揭真正死因

驗屍報告發現，死者腦部重創是致命傷，腦部有腫脹、額頭與小腿亦有瘀傷，但身上沒有出現用手撐地等保護性反射傷痕，估計他在跌倒前可能已失去意識。由於死者體內未有發現藥物或酒精成分，僅有剩餘的咖啡因，綜合以上種種因素判定他可能因 急性心律不正而突發性昏厥 ，跌倒後頭部著地意外身亡。

猝死先兆｜瑞典研究：年輕猝死病例增加 平均年齡僅23歲

瑞典哥德堡大學醫生Dr. Matilda Frisk Torell發表一項最新研究，分析2000年至2010年間，903宗1至36歲年輕人猝死案例，發現其中22%死因為遺傳性心律不正（SADS），且多數為男性，平均年齡僅23歲。

研究指出，高達52%的遺傳性心律不正死者在發病前曾出現異常症狀，包括心悸、昏厥、嘔吐及感染症狀等，部分人甚至曾就醫但未被診斷出潛在心律異常。其中，僅11%患者曾被診斷出心律異常，18%在心電圖中發現異常，如「預激症候群」（pre-excitation）等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

猝死5大先兆

心悸

昏厥

嘔吐

感染症狀

心電圖曾出現異常

猝死｜年輕猝死者6大共同特徵

安貞醫院心臟內科中心主任楊紅霞醫生指出，年輕人突然猝死可以無先兆或病史，反而成因與都市人日常生活習慣有關。楊紅霞分析指，年輕猝死患者普遍有以下6種生活習慣：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

心臟病｜拆解心律不正

根據本港醫管局智友站，心律不正是一種很普遍的心臟病，它泛指任何不正常的心跳或心律問題。正常人心跳是每分鐘60至100次，過多或過少皆屬於心律不正。心律不正有多種類型，其中以心房纖維性顫動最常見。出現心律不正的成因有很多，有些病人出現心律不正是服用藥物後的副作用而致；有部分病人病因未明，亦有部分是因為高危因素所引起，最常見的高危因素有：

甲狀腺疾病

高血壓

缺血性心臟病

心臟衰竭

心臟瓣膜病

心臟病｜心律不正11大症狀

出現心律不正嚴重情況可致命。病人如出現心律不正的徵狀，例如心悸或昏厥，應盡早到醫生處檢驗。如患有引致心律不正的高危因素，便要盡快治療有關問題。以下歸納出11大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

相關文章：

英年早逝｜24歲女遊日回國突雙腳腫痛 入院72小時猝死

猝死危機︱天氣冷易致猝死危機 醫生揭這1時段最高危：3種身體警號速求醫

猝死危機｜生活健康被譽健身女王 28歲女教師突心臟病猝逝 母悲揭禍根是「1類飲品」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5