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血癌｜28歲女星突然入院　驚患血癌現況曝光　悲喊：神是不是搞錯了？

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【韓團／女星／血癌／抗癌】韓國女團IRRIS隊長I.L日前突揭罹患血癌，目前已入院接受治療，坦言自己確診時曾情緒低落，難以接受患病消息。日前她曝光病況，坦言自己已收拾好心情，將積極抗病，並會分享療程資訊，希望可幫助有相同經歷的病友。

IRRIS隊長I.L（本名金志原，김지원）今月16日透過個人部落格透露自己罹患「急性淋巴性白血病（俗稱血癌）」，目前正在住院治療中。她坦言確診時曾崩潰質疑：「人生已夠不順，為何偏偏是我？」更自嘲：「許願中樂透，神卻給我百萬分之一的血癌…能退貨嗎？」令不少粉絲都大感心酸。

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抗癌勇士｜演藝事業多番波折　自揭崩潰到積極抗病歷程

據了解，I.L 2017年時曾以「GOOD DAY」成員首次出道，同年又參加選秀節目「The Unit」，2020年重新出發以「REDSQUARE」成員出道，最後在2022年以「IRRIS」隊長的身分出道，最近演藝事業剛步入正軌，卻再遭血癌打斷規劃。

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I.L坦言確診患病當下感到難以接受：「明明才28歲，為何遇上百萬分之一的機率？」但她迅速調整心態，向粉絲喊話：「請給我力量！我要打敗癌細胞！」並承諾將在體力許可下分享治療歷程，幫助同病相憐者。

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同場加映｜血癌6大徵狀

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同場加映｜抗癌4大秘訣

陳衛華亦曾分享抗癌秘訣，表示妻子也是他的營養師，他患癌後全家也一起調整飲食習慣，開始吃糙米及胚芽；除了清蒸海魚，幾乎是全素。同時，他又向癌症患者給予貼心建議：

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資料來源：IG@azureooneIG@irris_official

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