美食情報｜林俊傑啟德演唱會開鑼  酒店推大牌檔宵夜體驗

林俊傑（JJ Lin）演唱會本周末於啟德體育園舉行，啟德帝盛酒店亦推出人氣大牌檔餐飲體驗，加入全新精選點心，睇騷前後盡情醫肚！

大牌檔宵夜體驗12款港式點心及甜品，全部只須$58，包括︰蝦肉燒賣、魚翅餃、素餃、牛肉球、小籠包、蜜汁叉燒包、煎堆、素春卷、叉燒酥、炸鮮蝦雲吞、椰絲糯米糍及紅豆糕等。

排檔宵夜菜單展現充滿本地特色的大排檔文化，特設多款港式開胃前菜、鑊氣小炒及炒粉麵飯等精心炮製的下酒菜，完美配搭少爺大啤。客人可以鮮甜的蟹肉粟米羹（港幣$68）或酸爽開胃的陳醋海蜇青瓜（港幣$98）揭開港式美食的序幕，海鮮控必試惹味十足、爽滑彈牙的經典小食椒鹽魷魚鬚（港幣$128）。重點推介脆皮水晶鹽香雞（半隻／港幣$168，全隻／港幣$308），外皮香脆可口，雞肉鮮嫩，可自選半隻或全隻。

鑊氣之選瑤柱櫻花蝦炒飯（港幣$198），粒粒分明的香米在熱鑊中翻炒至金黃香脆，融合鮮甜瑤柱的濃郁鮮味與櫻花蝦的獨特海香，份量十足，必定讓客人食指大動。

此外，酒店2樓露天平台更加設宵夜攤檔，提供多款精選小食及啤酒，每款宵夜小食$68！位於酒店15樓的Jin Bo Law空中酒吧於演唱會前後呈獻DJ現場打碟，帶來動感節拍與迷人氛圍。

大牌檔宵夜菜單

日期︰5月24至25日

時間︰5pm - 1am

預訂︰ https︰//shorturl.at/lGJVw

