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曼聯迷李克勤｜李克勤一家三口赴西班牙撐愛隊曼聯　17歲長子李立仁睇歐霸盃決賽超投入

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撰文： 游艾維

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

李克勤一家三口去西班牙睇比賽，大仔李立仁又成焦點啦。

【李克勤/李立仁/曼聯/紅魔鬼/英超】李克勤為英超勁旅曼聯的忠粉，克勤已經追隨曼聯多年，今晨（5月22日）歐霸盃決賽於西班牙畢爾包主場舉行，由熱刺對曼聯爭冠軍，「紅魔」忠粉李克勤一家三口專程飛往當地觀戰，當中包括17歲李立仁（Ryan）。

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曼聯迷李克勤一家｜盧淑儀母子睇波超投入

比賽開始前，李克勤在社交平台分享自己於球場內手持「紅魔鬼」圍巾的照片，並寫上「Go MU」，展現對愛隊的支持。

此外，球賽期間，大會電視屏幕捕捉到李克勤一家三口的畫面，只見太太盧淑儀興奮拍掌，大仔李立仁則拿起相機認真拍攝，投入程度甚至超越李克勤，然而，曼聯最終不敵熱刺，李克勤看著愛隊輸波真是慘豬。

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曼聯迷李克勤一家｜「送禮勤」經典往事

作為「紅魔迷」，李克勤曾代表香港向曼聯送禮，卻意外成為話題。2005年7月22日，曼聯訪港進行友誼賽，李克勤以球隊官方網站大使及歌手身份，特別準備紀念品贈送球隊。該紀念品由李克勤的CD封面與照片拼湊而成，並附上「Welcome to Hong Kong」字句。然而，賽後被媒體發現紀念品遭棄置於更衣室，自此李克勤獲封「送禮勤」之稱。

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曼聯迷李克勤一家｜兩兒子學業運動皆出色

李克勤的兩名兒子17歲的大仔李立仁（Ryan）及14歲的細仔李力司（Rex）就讀於有「IB尖子搖籃」之稱的香港加拿大國際學校，Ryan今年將赴外國升讀大學，去年12月，校方上載2025年學霸被提前錄取的片段，當中李立仁就在其中，從影片所見，當知道被取錄時李立仁雀躍到跳起，更與同學開心擊掌。 

除了學業成績優異，Ryan在運動方面亦展現天賦，他熱愛足球，亦對WWE摔角情有獨鍾。2019年，李克勤於美國舉行巡唱期間，特地為Ryan購入世界級摔角選手Roman Reigns的人形公仔及WWE出戰腰帶，至於弟弟Rex同樣熱愛足球，更曾獲選為「全年最佳球員」，足見兩兄弟遺傳了運動細胞。

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