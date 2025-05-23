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凍齡女神︱周汶錡51歲生日展美魔女凍齡實力　丈夫當年偷食獲原諒昔日型佬走樣

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撰文： 文體藝online

發布時間： 5 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

周汶錡堪稱美魔女代表。

【周汶錡 / 周勵淇 / 名模】在5月20日迎來51歲生日的周汶錡，獲眾圈中好友山詩鈉、黃佩霞及她的妹妹周勵淇（前名周麗淇，Niki）為開派對慶祝。周汶錡不愧是名模，身為兩孩之母的她身材零走樣，穿粉紅色Bling Bling連身裙的她大騷長腿玉背，展現美魔女凍齡實力。

周汶錡與周勵淇兩姊妹一向感情好，她更與細妹貼面錫錫，周勵淇在社交平台上載多張合照，寫道：「又一年520，希望你繼續發光發亮，做個開心可愛的小女人，Love u!」同時她亦與丈夫傅浤鳴（前名傅程鵬）齊到賀，並與家姐及姐夫Julien Lepeu齊齊影番張靚相留念。

【浪子回頭】周汶錡騷溫馨全家福賀結婚10周年　選擇原諒丈夫偷食挽救婚姻危機

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凍齡女神︱周汶錡原諒丈夫出軌

周汶錡的法籍老公Julien Lepeu比她年輕3歲，出身珠寶世家，他於2002年從法國來港工作時任飾物店市場經理，因此邂逅周汶錡，二人於2006年展開戀情，在2012年結婚。

可是在2020年，Julien Lepeu被拍到攬女親吻並同車離去，出軌斷正令二人婚姻亮起紅燈。最後，周汶錡決定大方原諒丈夫，並在IG發文表示：「這是一個人生重要的功課！我們會努力把功課做好，從中學習，領悟，進步！我倆仍然相信「愛」能改善彼此關係，也是化解問題的源頭力量！」

自此兩夫婦回復甜蜜，一家人不時出外旅行享受家庭樂，而Julien Lepeu現在亦發福不少，不再如過往般有型，相信因為現在他專心家庭不再「孔雀開屏」，所以也不再如過往般注意儀表打扮。

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