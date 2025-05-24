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大媽乘客｜搭錯巴士要求減價回程遭拒　大媽怒吼狂鬧司機：無人情味！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 52 分鐘前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

搭錯巴士要求減價回程遭拒，大媽怒吼狂鬧司機：無人情味。

即使不慎搭錯車，回程時也應支付全款車資。然而，近日有人在Facebook「大埔TAI PO」群組發帖，指日前1名大媽欲乘搭巴士由大埔前往旺角，惟搭錯反方向巴士；到埗後她要求免費乘車到旺角被站長拒絕，隨即開始怒罵對方。

上車後她又嘗試「軟磨硬泡」司機，堆放著耐心向她解釋公司規定，眼見無果又開始大鬧司機，怒斥他「無人情味」。此事引起網民熱議，紛紛批評大媽因自己的錯誤卻要指責他人無「人情」。

乘車禮儀｜九巴大叔傍若無人大聲播歌　乘客勸喻遭反斥：講嘢大聲

大媽乘客｜要求免費搭巴士回程遭拒：無人情味！

事發當日，1對夫婦在大埔中心上車，欲乘搭九巴72X前往旺角卻乘錯往富蝶邨總站；到站後，他們要求豁免車費搭巴士去旺角被站長拒絕，隨即大鬧。樓主揶揄道「既然九巴咁無人情味，點解仲要搭佢車，畀啲鼓起去搭的士啦」。

據影片可見，大媽正與站長就車資問題爭論，怒斥「你真係唔好嘈啊！無人情味！」，站長則回應稱是大媽自己搭錯車，雙方有來有回爆粗爭辯。

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大媽乘客｜司機耐心解釋公司規定　大媽再發難

見訴求無果，大媽轉頭上車，但仍不願付款，嘗試「軟磨硬泡」司機，向其表達不滿「大埔中心去旺角，我話我唔知改咗路，……我就同個街站長講話唔識唔知路啊，好聲好氣同佢講啦，叫佢畀我上車啦，最多補返個差價畀你啫，係咪啊？一啲人情味都無啊！……」

司機邊駕駛便向大媽解釋公司規定，「唔係無人情味，係公司規定，你搭錯車係閣下嘅理解能力問題」，惟大媽回應「咁咪話佢無人情味囉，下次唔會再搭錯㗎啦嘛，唔通我呃你咩」。

見勸說無果後，大媽隨即暴怒，呵斥道「大佬！真係！香港人嘅規矩就死嘅啫，人情就大過天㗎啦！……大佬，我坐咗2個站，又要畀多十幾廿蚊，我知道我都唔想（坐錯車）啦，畀（錢）你唔係問題啊！香港人真係食屎囉，好X窮啊你哋九巴！」

最終，大媽不情不願拍支付卡支付車資，但仍在表達不滿，「豪畀你囉！嗰十幾蚊！改乜X嘢（路）啊！搭咗十幾年都係咁行㗎啦條路」。

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大媽乘客｜網民：自己搭錯關人咩事？

此事引起網民熱議，紛紛稱讚司機及站長做法正確，又批評大媽要求及行為離譜，「自己唔睇清楚搭錯車，仲要話無人情味，無賴便無敵」、「巴士司機駕駛緊嘅時候肯同你講嘢，已經好有人情味」、「自己搭錯，關人咩事」、「明顯自己問題」、「撐站長」、「情緒勒索」、「畀你係人情，唔畀係道理喎」。

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