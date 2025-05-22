  • 30°C
香港時間：2025522日 (四) 21:42

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處︱熊貓龍鳳胎搬大屋與媽媽盈盈共住　海洋公園推門票優惠低至7折

親子好去處

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

家姐、細佬跟媽媽盈盈現在一齊住，享受親子時光。

大熊貓熱潮持續升溫,海洋公園將於5月27日起擴大大熊貓龍鳳胎寶寶與媽媽盈盈之「同框」生活空間,讓牠們在「大熊貓之旅」棲息地解鎖更多動態體驗！

最新影片：

TOPick一分鐘
新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」


兩隻大熊貓寶寶與媽媽盈盈今年三月開始在「大熊貓之旅」中間區域一起與訪客見面,溫馨的親子互動日常溶化了大家的心。為配合「家姐」、「細佬」的急速成長,公園將把鄰近「大熊貓之旅」入口處的高地區域，一併開放予盈盈和寶寶使用。透過更多元和更複雜的伸延活動空間,讓「家姐」和「細佬」在媽媽及專業熊貓護理團隊的悉心引導下，探索更豐富多樣的棲息地,學習攀爬多變的山坡及更高的樹木。訪客可多角度認識更多大熊貓的自然行為，一睹兩姊弟矯健的身手,跑來跑去、四處滾動、爬高爬低、跌跌碰碰、滑過大石和草坡，或者追逐嬉戲，一同見證更多溫馨的大熊貓親子時光!

點擊圖片放大
+7
+6

海洋公園熊貓︱提供更豐富活動空間

海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠表示:「兩隻大熊貓寶寶的體能正在穩健發展,越來越喜愛探索四周、挑戰自己。伸延的棲息地提供更豐富的活動空間讓『家姐』和『細佬』釋放無窮精力和好奇心,並進一步鍛鍊各種生活技能。高聳的樹木與多變的地形，能激發大熊貓寶寶的探索天性和挑戰精神。同時,展館中間區域會成為牠們的遊戲室，奶爸奶媽們將在那裡設置更多種類的環境豐容物，為寶寶提供更多身體、感官和認知刺激,亦可讓媽媽盈盈在高地區域享受一刻『me time』休息時間。希望今次配合『家姐』和『細佬』成長的護理措施,讓公眾可以更容易同步感受到盈盈、『家姐』及『細佬』的成長經歷。」

點擊圖片放大
+7
+6

海洋公園熊貓︱更新展館入場安排

為進一步提升訪客欣賞大熊貓的體驗,由5月27日起,訪客到訪「大熊貓之旅」可直接在展館外排隊而無需預先領取時間票。

海洋公園熊貓︱親友同行享至抵價

為慶祝大熊貓寶寶邁向成長新篇章,海洋公園特別推出優惠門票,讓你與親朋好友一同分享喜悅！訪客可享「二人同行」成人優惠，凡購買兩張成人入場門票即可享八折優惠,「三人同行」更可享七折優惠，以至抵價入園與六隻大熊貓見面，一同留下快樂回憶 ！

點擊圖片放大
+5
+4

海洋公園熊貓︱優惠門票* 優惠期

「二人同行」八折 (成人) 即日起至2025年6月30日
「三人同行」七折 (成人) 2025年5月26至6月30日

 

相關新聞:

親子好去處｜中環海濱 一連66日賞「竹」裝置藝術　免費玩文化/音樂/舞蹈/運動節目

暑期活動｜$288參觀本地麵包廠　親手整麵包鮮果撻+送曲奇+有證書【附報名方法】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

 

相關文章

新春熊貓︱直擊800隻賀年熊貓快閃荃灣　留意呢日熊貓導遊驚喜現身
18:17 2025/01/16
新春熊貓︱直擊800隻賀年熊貓快閃荃灣　留意呢日熊貓導遊驚喜現身
盈盈樂樂｜錢嘉樂攜兩女跟「盈樂」家族見面　12歲餅印大女暴風成長添少女味
17:01 2025/02/14
盈盈樂樂｜錢嘉樂攜兩女跟「盈樂」家族見面　12歲餅印大女暴風成長添少女味
時尚速報｜海洋公園聯乘CASETiFY推熊貓手機殼產品　捐10萬港元推動生態保育
16:30 2025/02/17
時尚速報｜海洋公園聯乘CASETiFY推熊貓手機殼產品　捐10萬港元推動生態保育
熊貓經濟｜富麗敦海洋公園推鳳梨酥製作班　$288學整新加坡「旺來」
18:57 2025/02/17
熊貓經濟｜富麗敦海洋公園推鳳梨酥製作班　$288學整新加坡「旺來」
親子好去處︱高鐵賞花遊直達10多個熱門景點　可選乘「高鐵熊貓專列」
17:43 2025/02/19
親子好去處︱高鐵賞花遊直達10多個熱門景點　可選乘「高鐵熊貓專列」
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力
09:00 2025/04/14
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

你可能感興趣

新春熊貓︱直擊800隻賀年熊貓快閃荃灣　留意呢日熊貓導遊驚喜現身
18:17 2025/01/16
新春熊貓︱直擊800隻賀年熊貓快閃荃灣　留意呢日熊貓導遊驚喜現身
盈盈樂樂｜錢嘉樂攜兩女跟「盈樂」家族見面　12歲餅印大女暴風成長添少女味
17:01 2025/02/14
盈盈樂樂｜錢嘉樂攜兩女跟「盈樂」家族見面　12歲餅印大女暴風成長添少女味
時尚速報｜海洋公園聯乘CASETiFY推熊貓手機殼產品　捐10萬港元推動生態保育
16:30 2025/02/17
時尚速報｜海洋公園聯乘CASETiFY推熊貓手機殼產品　捐10萬港元推動生態保育
大熊貓 好去處 海洋公園 著數優惠

最高瀏覽

謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
謝霆鋒王菲放閃︱謝霆鋒王菲成田機場被「野生捕獲」　蜜遊日本從一事反映細心寵女友
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
校園直擊｜MIRROR四子與COLLAR快閃九龍真光中學　「鷹小組」合照派心搞㷫700位師生
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月22日 時間16:05）
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒兒子︱張柏芝罕晒3個仔近照　Lucas是籃球健將Quintus任排球隊長
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位
謝霆鋒王菲｜謝霆鋒王菲520甜飛東京 全程並肩晒恩愛搭商務艙揀坐這個位