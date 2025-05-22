親子好去處︱熊貓龍鳳胎搬大屋與媽媽盈盈共住　海洋公園推門票優惠低至7折

大熊貓熱潮持續升溫,海洋公園將於5月27日起擴大大熊貓龍鳳胎寶寶與媽媽盈盈之「同框」生活空間,讓牠們在「大熊貓之旅」棲息地解鎖更多動態體驗！

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兩隻大熊貓寶寶與媽媽盈盈今年三月開始在「大熊貓之旅」中間區域一起與訪客見面,溫馨的親子互動日常溶化了大家的心。為配合「家姐」、「細佬」的急速成長,公園將把鄰近「大熊貓之旅」入口處的高地區域，一併開放予盈盈和寶寶使用。透過更多元和更複雜的伸延活動空間,讓「家姐」和「細佬」在媽媽及專業熊貓護理團隊的悉心引導下，探索更豐富多樣的棲息地,學習攀爬多變的山坡及更高的樹木。訪客可多角度認識更多大熊貓的自然行為，一睹兩姊弟矯健的身手,跑來跑去、四處滾動、爬高爬低、跌跌碰碰、滑過大石和草坡，或者追逐嬉戲，一同見證更多溫馨的大熊貓親子時光!

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海洋公園熊貓︱提供更豐富活動空間

海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠表示:「兩隻大熊貓寶寶的體能正在穩健發展,越來越喜愛探索四周、挑戰自己。伸延的棲息地提供更豐富的活動空間讓『家姐』和『細佬』釋放無窮精力和好奇心,並進一步鍛鍊各種生活技能。高聳的樹木與多變的地形，能激發大熊貓寶寶的探索天性和挑戰精神。同時,展館中間區域會成為牠們的遊戲室，奶爸奶媽們將在那裡設置更多種類的環境豐容物，為寶寶提供更多身體、感官和認知刺激,亦可讓媽媽盈盈在高地區域享受一刻『me time』休息時間。希望今次配合『家姐』和『細佬』成長的護理措施,讓公眾可以更容易同步感受到盈盈、『家姐』及『細佬』的成長經歷。」

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海洋公園熊貓︱更新展館入場安排

為進一步提升訪客欣賞大熊貓的體驗,由5月27日起,訪客到訪「大熊貓之旅」可直接在展館外排隊而無需預先領取時間票。

海洋公園熊貓︱親友同行享至抵價

為慶祝大熊貓寶寶邁向成長新篇章,海洋公園特別推出優惠門票,讓你與親朋好友一同分享喜悅！訪客可享「二人同行」成人優惠，凡購買兩張成人入場門票即可享八折優惠,「三人同行」更可享七折優惠，以至抵價入園與六隻大熊貓見面，一同留下快樂回憶 ！

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海洋公園熊貓︱優惠門票* 優惠期

「二人同行」八折 (成人) 即日起至2025年6月30日

「三人同行」七折 (成人) 2025年5月26至6月30日

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