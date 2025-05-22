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飲食情報｜日本歌姬來港開騷分享港式潤喉蜜 廣東話出post勁親民

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Ado分享港式潤喉蜜

日本新生代歌姬Ado於網路平台以不露面及不透露真實姓名形式翻唱作品，透過《うっせぇわ》（煩死了）一曲爆紅，歌曲短短時間已經在Youtube上有500萬觀看次數。

自出道以來於接受採訪及演唱會都始終不露臉，日前終於亞洲國際博覽館舉行「2025 Ado世界巡迴演唱會—香港站」，演唱會結束後Ado亦相當貼地，分享了維港夜景，並在X上以廣東話感謝香港Fans以日文鼓勵她：「真係好開心嘅時光(*'ᴗ'*)」 

分享夜景

Ado同日以廣東話分享了幾則貼文與Fans交流，還在X發佈一張「秋梨潤喉蜜」照片，網民稱Ado似乎是以翻譯器直譯廣東話：「早晨，我今日喺香港，呢隻液體據講對你喉嚨好」的內文。

帖文一出，大量香港網民都被「呢隻液體」一詞笑翻，笑言：「點解會譯左做液體」，認為Ado 此舉十分可愛！網民更向Ado推介香港的潤喉好物之選，Ado隨後亦表示「呢個（秋梨潤喉蜜）係我新買嘅嘢」，有網民留言大讚Ado好貼地！

不少網民亦跟風購買又指推動Ado經濟， 亦網民表示希望馬百良找Ado做代言人，更有人笑言Ado推過的潤喉產品「股價會否因此暴漲」。  

 

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