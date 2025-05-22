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啟德體育園︱「保境安民為公益」綜藝大匯演籌得720萬元　 鄧炳強率首長獻唱《獅子山下》

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

公益金執行委員會主席郭少明（左二）與籌募委員會主席施穎茵（左一）陪同香港特別行政區保安局局長鄧炳強（右二）頒贈紀念品予中銀香港。

「保境安民為公益」綜藝大匯演上周四在啟德體藝館舉行，共籌得善款近720萬元，將全數撥入「公益金及時雨基金」，當晚保安局局長鄧炳強更聯同各個紀律部隊及輔助部隊首長獻唱《獅子山下》。

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是次活動由中銀香港全力支持、香港公益金主辦。保安局亦率8個紀律部隊及輔助部隊出席，首次聚首一堂為公益金籌款；當晚共籌得善款近港幣720萬元，將全數撥入「公益金及時雨基金」，向因意外傷亡、天災、生活遭逢突變而陷入財政困難的個人及家庭提供援助。

匯演將輯錄為一小時的節目  周六晚上翡翠台播出

匯演包括以歌聲及步操方式展現紀律部隊日常工作及才藝，保安局局長鄧炳強聯同各個紀律部隊及輔助部隊首長獻唱《獅子山下》。匯演將輯錄為一小時的節目，本周六晚上9時30分在無綫電視翡翠台播出。

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