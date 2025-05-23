郭晉安莊子璇緋聞︱傳與年齡相差37年郭晉安「父女戀」　莊子璇回應彼此關係：愛情不分年齡

【郭晉安 / 視帝 / 莊子璇 / 香港小姐】郭晉安在去年5月宣佈與歐倩怡，婚姻失敗卻事業理想，他與姐姐創立的草姬集團在去年掛牌上市，更成新股「超購王」。而且雖然現已60歲仍保TVB一線小生地位，在TVB重頭劇《金式森林》當男主角，回後單身的郭晉安可說是鑽石級王老五，他與劇中合作的23歲港姐冠軍莊子璇（Hilary）傳緋聞。

郭晉安與莊子璇在《金式森林》合演父女，在劇集拍完後，她發長文向劇中前輩致謝，當中第一個感謝「爸爸」郭晉安，稱：「我永遠都唔會忘記嗰一晚，我哋嘅幾兄妹同你嗰場戲！因為...係嗰場戲令我愛上咗演戲，多謝你And miss u so much~」

另外，她曾在社交平台上分享由郭晉安親自指導打網球的片段。今年4月，郭晉安更聯同何廣沛、陳曉華等人現身為莊子璇慶祝23歲生日，送上蛋糕與鮮花。而且近期郭晉安被指髮量增加，而且又請教練健身，疑努力回春取伊人芳心。

郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣 視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對於「父女戀」傳聞，莊子璇在昨日（5月21日）出席活動時回應，澄清指二人沒有單獨約會打網球，當日是與劇組一班人齊打波。

她表示愛情沒有界限，指：「其實我又冇年齡界限，因為愛情係冇分國籍、年齡同性別，咁所以我係覺得冇嘢。」不過強調在戲中與郭晉安合演父女，在戲外也當對方如父親，二人關係如親人，呼籲外界不要過度聯想。

▼ 點擊圖片放大 +35 +34

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5