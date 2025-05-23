預防中暑︱日本東京破30度高溫！政府宣佈免繳4個月水費　鼓勵市民多開冷氣防中暑

【中暑／免水費／冷氣／消暑方法／預防中暑】德政！日本東京日前量得超過30度高溫，為防止民眾中暑致死，東京都政府宣佈將減免4個月「基本水費」，並鼓勵民衆多使用冷氣，預防中暑。

綜合日媒報道，東京市區本月20日下午2時30分，測得氣溫達31.1度；東京近郊八王子更高達33.5度。為應對為期4個月的夏季高溫天氣，東京都政府宣佈，東京都內所有家庭的「基本水費」將免費4個月，政策將於6月至9月，或7月至10月實施具體時間取決於抄表時間。

政府表示，政策減免僅限「基本水費」，依照用水量收取的「使用費」仍會收取。據悉，東京都家庭的自來水費用，分為「基本費用」與「計量使用費」。前者依據管線口徑大小不同，每月基本水費介於860日圓至1,460日圓（約47至80港元）之間；後者則是使用量超過6立方米時，才會根據實際使用量，加收的相應費用。

東京都知事小池百合子表示，希望藉由免除基本水費，營造一個讓所有東京居民都能安心生活的環境。估計政策實施後，每戶可省下約5,000日圓(約272港元)。

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鼓勵市民多開冷氣防中暑

除了免繳水費以減輕高物價對家庭帶來的負擔，東京都水道局還提到，日本民眾中暑死亡原因，有超過一半是因在家中不開冷氣導致中暑所致。因此，鼓勵民眾在夏天時多使用家中冷氣，不要為試圖省錢而中暑喪命。

同場加映：熱射病VS中暑常見症狀

東莞市人民醫院ICU主任付春來曾在介紹中暑個案時表示，「熱射病」屬於嚴重中暑症狀，是高溫相關急症中最嚴重的情況，死亡率超過50%。即使痊癒，部份患者也會出現後遺症，如語言障礙、認知障礙或記憶力減退等。

熱射病常見症狀如下：

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另外，仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。症狀如下：

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同場加映：3大重點避免戶外活動「熱傷害」

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁中指出，如果在「氣溫超過攝氏32度、空氣濕度低過60%」的情況下，一般都不建議在戶外長時間活動，因為此情況下的中暑概率非常高。

他提醒大家，進行戶外活動時要遵守3大重點，避免熱傷害：

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同場加映：降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

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