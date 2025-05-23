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政治風波︱特朗普禁哈佛大學招收國際生現讀生必須轉校　美政府擬同樣制裁其他大學

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

美國國土安全部發聲明，終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」的認證，並禁止哈佛招收國際學生。

【頂尖名校/哈佛大學/特朗普】美國政府與哈佛大學（Harvard University）的政治風波繼續發酵！總統特朗普政府宣布，暫停哈佛招收國際學生的資格，並要求現時在校的外國學生必須轉校，否則將失去合法逗留的身份。哈佛批評此舉「非法」，強調會支持外國學生。美國國土安全部直言，不排除對其他大學採取相關的制裁，以儆效尤。

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總統特朗普政府宣布，暫停哈佛招收國際學生的資格，並要求現時在校的外國學生必須轉校。（AFP圖片）

禁哈佛收國際生︱原因直指哈佛多次違反聯邦法律

美國國土安全部（DHS）於當地22日發出聲明，指國土安全部長諾姆（Kristi Noem）下令，終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）的認證，並禁止哈佛招收國際學生，意味著現有外國學生必須轉學，否則將失去合法逗留的身份。

美國國土安全部發聲明，終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」的認證，並禁止哈佛招收國際學生。

聲明又提到，哈佛允許「支持恐怖份子的煽動者」在校內攻擊猶太學生，造成不安全的校園環境，而哈佛的領導層跟中國共產黨協調，接待和訓練與新疆種族滅絕相關的中共準軍事組織成員，校方要對校園內助長暴力、反猶太主義、與中國共產黨合作的等違反聯邦法律的行為負責，因此美國政府撤銷哈佛收國際生的特權，而非權利。諾姆補充，

這是對全國所有大學和學術機構的警告，不排除對其他大學採取相關的制裁。

國土安全部長諾姆指，哈佛招收外國學生，從更高的學費中獲益，以充實其數十億美元的捐贈基金。（APF圖片）

哈佛大學其後發聲明，批評特朗普政府的行為屬非法行為（unlawful），並且是有害！

政府的報復性行動，可能對哈佛和國家造成嚴重損害，同時損害哈佛的學術和研究使命，校方將全力捍衛接待外國學生和學者的能力。

禁哈佛收國際生︱哈佛有6,800名外國學生

綜合外國媒體報道，現時哈佛大學的國際學生和學者，來自140多個國家，單是2024/25學年，哈佛招收近6,800名國際學生，佔其總招生人數27%。而2022年的數據顯示，該校有1,016名中國學生，為最大的留學生群體，隨後依次為加拿大、印度、韓國、英國、德國、澳洲、新加坡和日本的學生。

2024/25學年哈佛招收近6,800名國際學生，佔其總招生人數27%。（iStock圖片）

禁哈佛收國際生︱校長主動減薪25%

事實上，哈佛大學近期與特朗普之間的矛盾愈演愈烈。政府早前批評哈佛，沒有有效解決校內反猶太主義問題，一直要求遵守所有的「改革」要求，以換取被中止的約27億美元（約港幣211億元）資助，但遭到校方拒絕，哈佛更會對政府發起法律訴訟。

哈佛為應對政府「削資」的威脅，校長校長賈博將於今年7月1日新學年開始主動減薪25%。

而哈佛為應對政府「削資」的威脅，將於今年7月1日新學年開始，年薪約781萬港元的校長賈博（Alan Garber），將主動減薪25%，並且暫停招新員工，而現有員工則面臨凍薪。

2024/25學年哈佛招收近6,800名國際學生，佔其總招生人數27%。（iStock圖片）

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