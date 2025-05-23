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結業潮｜鑽石山荷里活戲院復活　影藝接手MCL原址重新開業

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撰文： 王明芳

發布時間： 2025/05/23 12:12

最後更新： 11 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

鑽石山荷里活戲院復活，影藝接手MCL原址重新開業。

多間戲院相繼宣布停業，戲迷擔心日後看戲更艱難。MCL荷里活戲院自去年12月宣布結業，一直圍板空置，網上一直盛傳將由其他院線接手。近日有網民發現，戲院已鋪上新圍板，由影藝戲院接手將重新開業，網民高呼「真係等到頸都長」。

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結業潮｜影藝接手荷里活MCL原址

今年以來多間戲院宣布結業，包括北角新光戲院、旺角新寶戲院、嘉禾黃埔戲院、MCL康怡戲院、嘉禾海運戲院，突顯本港戲院業陷入寒冬困境。

近日戲院業終於傳來好消息，去年12月宣布結業的MCL荷里活戲院「復活」有望，有網民在Facebook討論區「狂氏電影綜合症候群」發文，發現其舊址已鋪上新圍板，印上「敬請期待 CINEART CINEMA COMING SOON！」，指將由影藝戲院接手原址，料於短期內開幕。而影藝戲院Facebook官方專頁亦更新簡介，新增「鑽石山（ComingSoon!）」。

影藝戲院宣布接手MCL荷里活戲院，並鋪上新圍板裝修。（Facebook「狂氏電影綜合症候群」）

結業潮｜網民：有人肯頂咪好

翻查資料，影藝戲院為銀都機構旗下的銀都娛樂所經營，而銀都屬國企紫荊文化集團所有。近年影藝積極拓展業務，繼2021年接手UA青衣城戲院後，2023年再接手銅鑼灣JP戲院，有網民直言今次影藝接手荷里活戲院，是影藝在九龍灣淘大戲院結業後，「事隔7年回歸九龍東」。

網民對此反應熱烈，大呼「影藝是個好東西，一星期超過一半時間都特價，四五十蚊睇套戲」、「對我嚟講好事，有啲大陸電影得佢地會上」、「影藝逆市擴張，犀利」、「遲啲一定要幫襯下」亦有網民表示「仲以為係英皇，知道是影藝，好失望!」，比人駁斥「有人肯頂咪好，仲咁大想頭」更有網民提議「改善座位過窄的問題」。

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資料來源：狂氏電影綜合症候群@Facebook

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