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林峯演唱會｜林峯開騷Chok爆勁歌熱舞　張馨月晒心形擺設圖P走酒店logo扮老公送禮？

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2025/05/23 13:37

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林峯相隔9年再踏紅館開騷，首場施展混身解數！

【林峯演唱會/林峯/張馨月】林峯相隔9年再踏紅館，舉行一連7場演唱會，昨晚個唱開鑼，林峯全晚chok爆勁歌熱舞，染了一頭金髮的他還穿上背心大晒「肌」爆身型，令尖叫聲不斷！不過就未見太太張馨月和女兒現身，張馨月近日再度捲入是非，她在「520」晒心形擺設圖，被發現P走擺設上的酒店logo，被指製造老公浪漫送禮假象，對此她也有作出回應！

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林峯演唱會｜施展混身解數展現操肌成果

林峯在演唱會上施展混身解數，以金曲《愛在記憶中找你》揭開序幕，並配合煙火效果，相當震撼！之後他在10多名舞蹈員伴舞下，勁歌熱舞唱出《Not Done With You》和《Chok》，炒熱全場氣氛，全晚亦換上多套型爆服裝，展現操肌成果。

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林峯演唱會｜被天后陳慧琳追數　與周秀娜大跳辣身舞

最驚喜是天后陳慧琳（Kelly）擔任嘉賓，與林峯合唱《馴獸師之王》，又互相擁抱，Kelly笑稱來追數，因上次林峯走數，答應做她演唱會嘉賓卻甩底，林峯即認衰仔道歉，原來上次是因為打風才甩底，林峯還讚Kelly「夠雷」，今次仍肯來做他嘉賓；到演唱《Let’s Get Wet》時，另一嘉賓周秀娜身穿短裙現身，大騷長腿與林峯大跳辣身舞，林峯又抱起她轉圈，令現場急升溫！

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林峯老婆張馨月｜晒心形氣球擺設圖P走酒店logo

另一邊廂，張馨月雖未有公開現身老公演唱會，但近日再度成為網民熱議對象， 她於「520」在微博曬出一張巨型心形氣球擺設的照片，氣球上寫著「愛你如此浪漫」，讓人聯想到是林峯在浪漫的日子為老婆製造的驚喜，但有眼利的網民發現，這個氣球其實是屬於一間廈門酒店的公共打卡位，氣球上也有印上酒店的名稱logo，只是張馨月把氣球上的logo去掉。

林峯太太張馨月｜被指製造老公浪漫送禮假象

正正因為此舉引發網民討論，有人認為張馨月P掉酒店的logo，是不想讓人知道這個氣球是公開場合的，就是想讓別人誤以為是林峯送的，讓大眾覺得林峯很愛她；其次，在一個一晚住宿只需100多元人民幣的酒店所設的氣球前也要拍照打卡，說明她不是什麼有錢人。

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林峯老婆張馨月｜張馨月：你要原圖嗎？

面對網民的質疑，張馨月也有作出回應：「你要原圖嗎？給你。」，並解釋自己是來酒店用餐，還主動向網友推薦菜品。其後她亦有再回覆網民：「有沒有可能是別人惡意解讀呢？我還真沒那麼多的想法，大家都是在分享自己的生活，到我這就變成了曬，至於我怎樣，各花入各眼。」

其實亦有不少網民替張馨月說話，認為這可能只是無意之舉，純粹不想幫酒店賣廣告，不要因為她是林峯太太便要找機會攻擊她。

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