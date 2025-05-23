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結業潮丨ClubONE「時尚康山」分店租約期滿 5.25結業　婚宴集團受港人北上消費熱潮影響

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2025/05/23 12:17

最後更新： 11 小時前

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「ClubONE會所1號」鰂魚涌分店將結業。

【婚宴場地/結婚/ClubONE】香港的結業潮已蔓延至婚宴服務！連鎖婚宴集團「ClubONE會所1號」位處鰂魚涌康怡廣場的「時尚康山」分店日前貼出公告，宣佈5月25日（周日）結業，原因為租約期滿，當中公告寫道：「我們感謝您們一直以來的支持與厚愛，並歡迎您們到訪我們旗下其他餐廳，繼續享受美味佳餚與貼心服務。」

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結業潮｜網民：內地價錢平一半

位於康蘭居的「時尚康山」分店開業約8年，分成上下兩層宴會廳，場地可容納700人，除了為顧客提供婚宴服務，閒時會提供「飲茶」服務。

ClubONE主打簡單又時尚的婚宴模式，故早年深受年輕人歡迎，有網民認為北上消費熱潮對婚宴行業都有影響：「全世界都冇乜人結婚擺酒，預咗執啦。」、「而家啲人去深圳擺酒，團年、春茗，皮費平一半，服務仲好。」

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結業潮｜高峰期曾擁17間分店

於2010年創立的ClubONE，為香港時代生活集團旗下一個婚宴餐飲品牌，創辦者為大家樂前主席陳裕光長子陳浩弘，雖然陳浩弘出身於餐飲業世家，他卻靠自己開創事業。

全盛時期ClubONE曾逆市擴展業務，於2015年至2017年間增設6間分店，其中包括沙田城門河畔地標明星海鮮舫的分店，月租高達115萬港元。截至2017年，集團在香港的分店總數達到 17間，成為婚宴市場的重要品牌。

然而，疫情爆發後，ClubONE多間分店相繼結業。2021年底，新蒲崗寶光商業中心分店關閉，並被業主追討逾886萬欠款。去年，荃灣愉景新城分店亦告終，令集團業務進一步收縮。至今，ClubONE在香港僅剩七間分店。

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