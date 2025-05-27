巴士司機｜台灣輪椅遊客遇「震撼全家貼心服務」　城巴司機3大舉動獲激讚

旅行時遇到暖心幫助會令人感到賓至如歸，甚至有些小感動！近日，有訪港的台灣旅客在Threads影片，指早前與需要使用輪椅的兒子乘搭巴士前往山頂時，遇到熱心的城巴司機及車站職員幫助，直言這是「震撼全家」的貼心服務。

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巴士司機｜台灣輪椅遊客遇「震撼全家」的貼心服務

樓主日前與使用輪椅代步的兒子來港遊玩時，遇到1位熱心的城巴司機，他貼心細緻的幫助令其全家人「念念不忘」：「香港城市巴士的公車司機，服務無障礙的輪椅出行，真的是暖心到令人感動，回來還是念念不忘。」

據影片可見，當日樓主一家計劃乘搭山頂纜車上山，但因輪椅無法登車遂改搭15號城巴前往太平山頂，「沒想到卻遇到了一場，讓我們全家都震撼的貼心服務」。

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巴士司機｜輪椅遊客：感受到了被重視

樓主稱當時城巴司機與2位工作人員見到他們便主動提供幫助，協助上車，交代下車地點及時間，並多次檢查輪椅和安全帶，其間還有1名職員為他們撐傘；行車途中，司機在靠站時特意走過來確認樓主兒子是否安全。

到站下車時，司機讓其他乘客稍後，先行協助樓主一家下車，這些舉動讓樓主兒子十分感動：「他說真的不一樣，感受到什麼叫被重視」；為表謝意，樓主一家人向司機鞠躬道謝。

城巴透過官方社交賬戶留言回复，表示「為乘客提供舒適的旅程是我們的使命，歡迎你們再次到香港玩喔，我們樂意打開車門迎接你們！」

巴士司機｜網民：香港人其實好友善

此事引起網民熱議，感慨影片十分暖心而港人大多都是「面冷心熱」，「歡迎你們來香港，我們講話很兇，但我們好溫柔」、「香港人其實好友善，很會幫人的」、「先港人要做都會做給你，語氣大聲但是心是溫暖，香港人這叫夠真」、「我哋大大聲，唔代表我哋唔溫柔」、「好感動，真棒」、「香港人大多是面冷心熱」，還有人建議樓主可以寫感謝信表揚城巴司機。

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