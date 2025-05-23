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猝死｜15歲少年踢波暈倒　醫生1疏忽誤診氣喘　1個月後猝死球場【附10大猝死先兆】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2025/05/23 11:30

最後更新： 2025/05/23 19:07

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AI 摘要
  • 少年校園比賽猝死，醫生誤診
  • 心臟病引發猝死，黃金急救時間
  • 猝死徵兆，留意身體警訊

英國一名熱愛足球的15歲少年Jake Lawler，在2024年11月的一場校園足球比賽中突然倒下，送醫後宣告不治。經調查發現，這起悲劇可能與一個月前醫師未能及時發現其心電圖異常有關，引發社會對青少年心臟健康篩檢的重視。

猝死｜足球場上昏倒 醫生診斷為「氣喘」

根據《每日郵報》報道，英國一名15歲少年Jake Lawler早在2024年10月13日參加足球比賽時，曾突然在球場上昏倒，被緊急送院急救。經醫生搶救後幸而撿回一命，而醫生當時進行心電圖檢查時，並未有發現異常跡象。Jake表示自己呼吸困難，被醫生診斷為氣喘，並獲准回家休養。

英國一名15歲少年Jake Lawler患罕見心臟病卻被誤診氣喘，踢足球期間猝死球場。（網上圖片）。

翌日，醫院僅透過電話跟進情況，4日後再面診和轉介至專科。在同月31日，Jake到氣喘專科檢查，當時護士發現他症狀與一般氣喘患者有異，指他「不符合典型氣喘表現」，建議他再重新檢查，但為時已晚。

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猝死｜確診罕見心臟病 驗屍官斥醫生疏失

在第一次昏倒後1個月，Jake再次在球賽中於學校球場上第二次暈倒，惟這次搶救後返魂乏術。驗屍報告指出，他罹患極罕見的「雙心室致心律不整心肌病變」（Biventricular Arrhythmogenic Cardiomyopathy），這是一種基因性心臟疾病。驗屍官斥責當時主診醫生誤診病情，不但忽略心電圖異常，將心臟病誤診成氣喘，終延誤關鍵治療時間，導致少年猝逝。

心臟健康｜大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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心臟健康｜身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

心臟健康｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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