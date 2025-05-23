遊日注意丨54歲東京的士司機涉落藥性侵50名女乘客　警檢3000張不雅照作案手法曝光

【日本/東京/的士司機/性侵/落藥】遊日小心！日本東京一名54歲男的士司機於開工時，涉嫌對女乘客落藥令對方失去意識後，再帶返家中性侵。警方於於周三(21日)將他拘捕，並在他的手機中發現3,000張不雅照，女受害人估計達50人。

綜合日本傳媒報道，一名54歲名為田中敏志的男子於2024年7月在東京駕駛的士期間，向一名年約20多歲的醉酒女落安眠藥致她失去意識後，再將她帶回家性侵並用手機錄下過程。

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警方於周三(21日)以依「不同意性交罪」、「性姿態攝影處罰法」等罪名將田中敏志拘捕，而且於他的手機中發現約50名女子，達3,000張的不雅照及涉及對女性乘客的猥褻與性侵影片。最早的片段更已可追溯到2008年。

據了解，田中敏志對方警方指控，堅稱無辜並聲稱「不記得了」。惟事實上，他過去已有前科，2024年曾先後於7月及10月因性犯罪被捕，警方目前仍正在調查是否有更多女受害者。

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同場加映: 英國罪案｜中國留英博士生迷姦案再有23人報稱遇害 英警憂受害者或逾60人

28歲中國留英博士生鄒鎮豪早前被控於英國倫敦及中國強姦10名女子，被判11項強姦罪成立，押後至今年6月判刑。近日再有23名女性報案，聲稱遭鄒鎮豪強姦，當地警方擔心，受害人總數或超過60人。倫敦警察廳表示希望於2019至2024年期間曾在倫敦居住的中國女性留學生，或曾在中國與鄒有接觸的女士，可與警方聯絡。

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