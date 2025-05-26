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面癱危機｜女子吹風扇睡覺　醒來竟「面癱」嘴歪眼斜　醫生揭原因1類人風險高3倍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 電風扇吹風可能導致面癱
  • 冷空氣刺激神經血管痙攣
  • 面部不應直接吹風扇或冷氣

【面癱／風扇／睡覺／神經】夏日炎炎，很多人會開電風扇降溫，但竟可能引致面癱？內地一名25歲女子近日開電風扇午睡，約吹了3至4小時後，醒來驚覺自己出現「面癱」症狀，不僅嘴歪眼斜，連喝水進食都會從嘴角溢出，令她驚慌不已。

綜合內媒報道，內地一名25歲的史小姐表示，有天她在午睡時，使用電風扇的掃風功能，大概吹了3至4個小時後，醒來發現嘴角不自覺向右歪斜，右眼也無法閉合。第二天睡醒後，症狀更加嚴重，於是立即就醫，經診斷後確認為面癱。

史小姐接受針灸治療並配合貼藥膏、口服藥物等療法。治療期間，她連飲水、進食及漱口皆感困難，「經常會漏水、漏飯，一半臉不受控制」。

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面癱危機｜1類人風險高3倍

三甲醫院神經內科副主任王曉鋒解釋，在空調冷氣的作用下，冷空氣可能刺激局部神經血管產生痙攣，造成面神經組織缺血、水腫及受壓，進而導致面癱。除了冷空氣的刺激外，自身免疫力下降亦可能激活原本體內潛伏病毒，引起顏面神經炎症。

神經內科主治醫生余周偉指出，妊娠期間的女性面癱發病風險較常人高出3倍，特別是在懷孕最後3個月和產後第1週。

王曉鋒建議，面癱患者首要做的，就是去醫院神經內科門診就診。若診斷為特發性面神經麻痹，約七成患者可在3至6個月內自然康復，無需過度憂慮。

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面癱危機｜持續受低溫刺激可致面癱

註冊中醫師謝和早前接受TOPick訪問時指出，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，則有機會出現「冷氣病」。若由酷熱的戶外地方，突然走進冷氣房，溫差明顯轉變，容易令身體受冷，一時間難以適應。

時間吹冷氣，可導致名為「貝爾氏面神經麻痹」的臉部癱瘓出現。原理是耳朵附近的顳骨，有稱為「面神經管」的骨性管道，莖乳突孔是它的外孔，面神經線就是由此經過。「毛細血管」為面神經線供血供氧，當持續受低溫刺激，有機會令毛細血管急劇收縮和痙攣，導致面神經缺血缺氧，並出現麻痺情況。

面癱最明顯的表徵：

  • 癱瘓的半邊臉（患側）扯向一邊（健側）
  • 臉部呈不對稱的狀態
  • 患側的眼睛難以閉合，半邊口和鼻牽引去另一邊
  • 吞嚥和進食能力不佳
  • 難以控制臉部
  • 雙頰、眼和嘴角出現不由自主的抽搐和跳動
  • 味覺有可能消失

面部不應直接吹風扇或冷氣

註冊中醫師陳宇傑曾受訪指，發現有面癱徵狀的人，必須及早求診，接受治療。起病後可用針灸及中藥治療，大部分患者1個月內可完全恢復。「患者亦可靠按壓合谷穴紓緩病情，古書有所謂：『口面合谷收』，這穴位是常用作治療面癱，可每日按壓兩次，每次3分鐘。」

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患者也應避免吹風受寒，因面癱與風寒有直接關係，面部不應直接吹風扇或冷氣，亦應避免接觸凍水，避免進食生冷、煎炸、油膩及刺激性食物，也應減少飲用濃茶及咖啡，同時要保持充足睡眠，放鬆情緒，這樣才會有助於病情康復。

同場加映｜貝爾氏麻痹症7大症狀

「醫善同行」顧問、腦神經科專科醫生曾建倫表示，貝爾氏症以蘇格蘭醫生查爾斯·貝爾爵士的名字命名，亦可稱為原因不明的面部癱瘓。每年粗略估計每十萬人口中有15至30名患者，自行痊癒率高達七至八成。

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