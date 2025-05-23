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私家偵探︱古天樂新片最新預告海報曝光　懷疑被派帽調查周秀娜捲入謀殺案

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撰文： 文體藝online

發布時間： 5 小時前

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《私家偵探》

【古天樂 / 周秀娜 / 私家偵探】由鄭保瑞監製，李子俊、周汶儒聯合執導，古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然等演出的  電影《私家偵探》，在今天（5月23日）同步發布預告、最新海報及角色造型海報。

預告中，古天樂一改硬朗形象，化身一名冷面、深藏秘密的私家偵探，戴上黑超、短曲髮、隨性T恤，形象滄桑冷峻，現身國際偵探社四處追查線索，直言：「我係私家偵探，我的工作就係發掘秘密。」

私家偵探︱古天樂追查愛妻周秀娜不忠陷連環血案　先導海報率先揭開謎團

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私家偵探︱古天樂查周秀娜婚外情

伴隨古天樂逐步揭開謎團，是一幕幕充滿張力的場景：楊偲泳性感游走夜店，熱舞魅惑，氣氛曖昧；女角色疑似在車廂偷情，繼而發生慘絕人寰的勒殺命案。

古天樂則以偵探身份介入調查，試圖查明妻子周秀娜的婚外情，卻在追尋真相的過程中，捲入一場殺機四伏的謀殺案件。案中有案，層層推進，他更與劉冠廷飾演的警探展開鬥智鬥勇的生死較量，怒言：「如果搞我屋企人，我一定殺咗佢。」
 
這不僅是一部燒腦懸疑犯罪電影，更深入剖析人性與情感的交鋒。古天樂與周秀娜飾演的夫妻角色在忠誠與背叛、信任與懷疑之間拉鋸，情感與心理對峙層層遞進。電影在緊湊的懸案調查中，觸碰婚姻的脆弱與真實，為觀眾帶來多重思考與衝擊。

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古天樂 周秀娜 演員 監製 電影 導演

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