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Sick問識答｜頻頻鼻敏感難改善？　中醫拆解4大類型+改善方法

保健美顏

撰文： 倪慧雯

發布時間： 2 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【鼻敏感／中醫／穴位】鼻敏感頻頻打噴嚏，嚴重甚至影響生活及睡眠。註冊中醫師林冠傑指出，鼻敏感成因良多，大致可分為4類，改善方法亦各有不同，只要用對方法，不同的藥材、穴位，甚至自制香包，皆可有助改善鼻敏感症狀。

Sick問識答｜中醫拆解4大鼻敏感類型

鼻敏感症狀為何難以改善？林冠傑醫師指出，鼻子是身體接觸外界的一道防線，身體對抗外界能力較弱時便會出現鼻敏感。中醫認為鼻敏感可分症為「風熱型」、「風寒型」、「肺虛型」及「肺燥型」：

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4大鼻敏感類型｜1.風熱型鼻敏感

  • 成因：風熱感冒、悶焗所誘發的傷風感冒
  • 症狀：鼻子紅腫熾熱、部分人經常流鼻血等

4大鼻敏感類型｜2.風寒型鼻敏感 

  • 成因：受風寒後不適
  • 症狀：冬日寒冷出外吹北風後流鼻水、打噴嚏

4大鼻敏感類型｜3.肺燥型鼻敏感

  • 成因：過量食用煎炸物、環境乾燥

4大鼻敏感類型｜4.肺虛型鼻敏感 

  • 成因：長期傷風感冒未癒、或者術後失血過多等，種種因病情所誘發的肺弱、繼而影響肺部及鼻子、血氣運行較差所誘發的鼻敏感。
  • 症狀：上呼吸道系統虛弱

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Sick問識答｜4大鼻敏感治療方法

中醫角度而言，不同類型鼻敏感皆有不同治療方法，例如「風熱型鼻敏感」，需要清熱解毒，例如坊間可購買的銀翹散，對於急性脾熱皆有幫助；「肺燥型鼻敏感」則可飲用沙參麥冬湯、清補涼、煲南北杏或蜂蜜雪梨水，對肺燥、咽喉乾涸皆有脾益；「肺虛」、「肺弱型鼻敏感」，則建議可早上泡兩至三片北芪水，加上些許蜂蜜，更可有助提升效果。

Sick問識答｜1招助改善鼻敏感

林冠傑醫師強調，不少人為何起床時會口乾鼻乾，很可能是因為「忘記用鼻呼吸」，惟經過鼻子呼吸可有助將空氣中的溫度及塵蟎過濾，令送入肺部的空氣變得溫和，相較用口直接吸入空氣，不會那麼容易出現氣濁或受傷。

他強調指，中醫認為「治未病」的鼻敏感，應要先學習用鼻呼吸，以下一招基本入門治療鼻敏感的練習方法，建議鼻敏感患者可多加嘗試：

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Sick問識答｜4大穴位助緩解鼻敏感

此外，生活上寒冷時穿衣、熱時脫衣，千萬不要捂著，這此都可有助改善鼻敏感；惟鼻敏感發作時極為不適，有哪些快速舒緩鼻敏感方法？對此，林冠傑醫師透露指，坊間有很多通鼻用品 吸入可有效舒緩不適，其實原理是讓鼻腔內血管及神經放鬆，產生消炎通竅作用，例如大家經常提及的紫草油，內含精油及香油，塗抹於人中位置即可有助提升鼻肺通竅能力、改善紓緩鼻敏感；另外以下4大穴位皆可有助補肺提氣、增強血液循環等，改善改善通竅能力：

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緩解鼻敏感4大穴位｜1.穴香穴

位置：鼻頭邊位置

功效：鬆弛鼻後鼻甲、有助紓緩、改善通竅能力，最快見效

緩解鼻敏感4大穴位｜2.四白穴 

位置：鼻頭邊位置

功效：鬆弛鼻後鼻甲、有助紓緩、改善通竅能力，最快見效

緩解鼻敏感4大穴位｜3.頸椎骨第七節

位置：大椎位置、第七節頸椎骨，

功效：持續以暖包或艾草暖熏，可有助提升補肺提氣能力

緩解鼻敏感4大穴位｜4.百會穴

位置：頭頂位置

功效：頭為諸陽之會，可有助增強血液循環，助改善鼻敏感不適

Sick問識答｜自製天然香包教學

林冠傑醫師又教大家自製一款天然香包，用料天然、不含化學合成物，需要時便可拿起來聞一下，同樣有助緩解鼻敏感不適：

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天然香包教學製作

材料：荊芥、蒼耳子、薄荷、白芷、蔓荊子、辛夷花 各20至30克

製作方法：將所有材料放入布包袋縫起或綁起，製成香包即可。

相關內容：

Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

KO鼻敏感︱每4名港人有1名患鼻敏感 中醫揭鼻敏感成因教沖2款茶舒緩症狀

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