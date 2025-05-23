娛圈喜訊丨張震嶽結婚7年再做爸爸　老婆網上發文發洩情緒意外洩喜訊

憑歌曲《愛我別走》、《愛之初體驗》而為港人熟悉的51歲台灣歌手張震嶽，再度榮升爸爸，2018年她與拍拖7年的女友小涵結婚，同年喜獲麟兒「小谷沐」，直到前年才補辦婚禮。日前小涵在社交平台上發文，在文末寫著「真嘟（的）別煩孕婦！」，意外透露懷孕喜訊。張所屬的經理人公司亦證實懷孕消息，並感謝大眾關心。

最新影片推介

張震嶽妻子小涵早前在社交平台發文抒發情緒，直言自己要開始當一個事不關己的人，未來管好自己就好，「我也沒欠你們，為什麼要受氣和情勒，其他人事物都去旁邊啦。」最後更提到：「真的別煩孕婦！」將懷孕消息意外曝光，網民紛紛恭賀。張震嶽所屬的經理人公司「本色」回應：「是真的，謝謝大家關心。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而小涵的好友陳瑋薇也在社交平台IG發文兼標記她，帖文寫著「在二寶出生前，更要好好珍惜每一個能與姐妹相聚的悠閒午後」、「這天和同期的朋友見面，5m與7m的孕肚也來個可愛相見歡」，並附上跟小涵合照，還指著小涵的肚子，證實她懷第二胎的消息。

張震嶽已經多年沒有推出新唱片，近來終於推出了新歌《浪人的…》，足足相隔了6年，並宣布這首歌將是新唱片的起點，粉絲們相當期待，今次「雙喜臨門」，值得慶賀！網民都希望小涵佗Ｂ女，湊成一個「好」字。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5