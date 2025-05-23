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湖北蛋｜荃灣街市驚見「同歸於盡價」雞蛋　$0.5/隻嚇親網民：平到唔敢買

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2025/05/23 13:53

最後更新： 12 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

荃灣街市驚見「同歸於盡價」雞蛋，平均每隻只售$0.5。

北上消費熱潮持續，本港各行各業紛紛出招自救。近日有網民於社交平台分享，發現荃灣楊屋道街市有菜檔以「同歸於盡絕地求生價」售賣雞蛋，檔主更幽默表示「一次成交，一生朋友」。

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湖北蛋｜荃灣驚見「同歸於盡價」雞蛋

近日有網民在社交平台分享相片，指荃灣楊屋道街市一個菜檔以破天荒價格售賣湖北蛋，價錢牌上寫有「同歸於盡絕地求生」，可見一排30隻雞蛋只售$15，平均每隻$0.5，檔主更寫下幽默金句，「一次成交，一世朋友」。

荃灣有菜檔以「同歸於盡價」出售湖北蛋。（Facebook「超市關注組」圖片）

湖北蛋｜網民：呢排湖北蛋都很平

貼文一出，隨即引起網民熱議，不少人對於「同歸於盡價」感到驚訝，紛紛留言「$15真係好平」、「返到40年前的蛋價」、「呢排湖北蛋都很平」。不過亦有人擔心雞蛋的質素，「越平越驚」、「人造蛋？」、「平到有啲唔敢買」。

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資料來源：Facebook「超市關注組

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