激光矯視︱美國26歲警員做激光矯視手術　嚴重併發症致頭痛視力障礙 5個月後自殺亡

【激光矯視／LASIK矯視／SMILE微笑矯視／近視／矯視副作用】做激光矯視有風險！美國一名26歲年輕警員，因接受激光矯視手術（LASIK）後出現嚴重副作用，長時間承受劇痛及視力障礙，最終在術後5個月不堪疼痛自殺身亡，留下遺書指手術奪走了他的一切。

綜合外媒報道，美國賓夕法尼亞州26歲年輕警員Ryan Kingerski，在2024年8月辭去了賓夕法尼亞山警察局（Penn Hills Police Department）的職務，為改善視力而接受激光矯視LASIK手術。此前，他和家人獲告知這是一項「簡單、安全且恢復迅速」的手術，幾日内就可重返工作崗位。

術後嚴重頭痛兼視力障礙 相隔5個月自殺亡

然而，在手術完成後，Ryan卻出現持續性的頭痛、視力模糊、看到重影、畏光及患上飛蚊症，長達5個月無法緩解。其父母帶他遍訪專家，卻只得到「仍在恢復期」的回應；Ryan在網上講述自己術後遭受的副作用，結果竟遭原診所終止其病人關係。

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最終，Ryan因無法承受長期的劇痛與視力障礙，於今年1月自殺身亡。他留下遺書寫道：

我再也無法忍受了。LASIK手術奪走了我的一切。

涉事診所：術前已簽風險同意書

悲劇引起民衆對LASIK手術潛在風險的關注。Ryan父母傷心回憶，兒子機智、迷人、聰明，從小就對警察工作充滿熱情。可惜手術後卻因疼痛和視力問題陷入絕望，不斷自責「為甚麼醫生沒告訴我這些風險？」。

而涉事診所「LasikPlus」就事件發表聲明，強調「自殺通常無法歸因單一原因」，並稱死者在術前已簽風險同意書。Ryan父親蒂姆反駁：「這與心理健康無關——手術前後的瑞恩根本是兩個人」，並痛訴「短短12秒的手術，摧毀了他的人生……他從此再沒能穿上警服」。

據統計，美國每年近50萬人接受LASIK手術，出現併發症率低於1%。但Ryan家人認為「即使只有一例也嫌多」，他們希望兒子的經歷能提醒大眾不要重蹈覆轍。

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消委會曾調查本港15間醫療機構，並訪問了香港眼科醫學院及香港大學眼科學系臨床助理教授伍立祺醫生。其中提到，LASIK手術（角膜切割激光矯視手術）約有20年歷史，適用於矯正近視、散光和遠視。原理是先使用膜板層刀或飛秒激光在角膜上切割開一片角膜瓣，然後以準分子激光（excimer laser）在角膜基質層進行打磨，改變角膜弧度，完成後把角膜瓣蓋上。

而近年較流行的SMILE手術（小切口透鏡切除手術，又稱「微笑矯視手術」），約有5至6年歷史，暫時只適用於矯正近視和散光。原理是使用激光直接在角膜中層切割一塊相應厚度的角膜組織和一個微小切口（約2至4毫米），然後使用手術工具將切割好的角膜組織分離，並從小切口中取出，以改變角膜弧度。

激光矯視︱矯正度數愈高 手術後風險愈高

伍立祺醫生表示，激光矯視風險或併發症可分為兩種：

短暫但常見：光環、眩光或眼乾

嚴重但罕見：感染、角膜擴張或變形

前者在手術後1至2個月較普遍，但會隨時間有改善。眼乾則因為進行手術時對角膜神經造成暫時性損傷，需要滴人工淚水作滋潤。後者較嚴重，如感染需要即時進行抗生素治療；至於角膜擴張或變形，則可能在手術後若干年後才出現，若未能及早發現，以致因角膜變形而出現數百度的近視或散光，便會影響視力。

理論上，矯正的度數愈高、手術後的風險亦愈高。通常度數愈深（例如800度近視或300度以上散光）或RSB愈少，度數回彈的機會愈大，部分眼科醫生不會為有深度數人士（例如散光超過400度或近視超過1000至1500度）進行激光矯視。若病人本身有深度近視，則比較容易患上白內障、青光眼或視網膜脫落等，但手術本身不會增加或減少患白內障或青光眼的風險。

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