759阿信屋優惠｜大角咀759阿信屋結業　全線分店推減價優惠指定貨品買一送一

本地店鋪結業潮持續，近日有市民發現位於大角咀的759阿信屋分店已正式結業，不少街坊感到可惜。雖然大角咀分店結業，不過759阿信屋由即日起至5月27日，推出多個限時優惠，減價產品包括零食、即食麵、急凍食品等，部分更有買一送一！大家切勿錯過！

759分店結業｜759阿信屋大角咀分店結業

早前有市民於Facebook群組「大角咀人和事」發文，指位於大角咀的759阿信屋分店於5月21日結業，有需要的市民可前往港灣豪庭分店或奧海城分店選購。

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759分店結業｜各分店限時推出減價優惠

雖然有分店結業，不過759阿信屋仍推出限時優惠，由即日起至5月27日，多款產品進行減價，包括出前一丁韓式牛骨湯或韓式辣雞味即食麵優惠價$36.9/2件（公價$27.9/件）、麒麟午後紅茶檸檬茶或奶茶1.5L優惠價$27.9/2件（公價$25.9/件），部分更有買一送一優惠，包括759阿信屋去骨雞扒/雞下脾（無添加激素）1kg（公價$96）、759阿信屋精選泰式烤雞串250g（公價$38）等。

產品 優惠價 公價 出前一丁韓式牛骨湯或韓式辣雞味即食麵 $36.9/2件 $27.9/件 麒麟午後紅茶檸檬茶或奶茶 1.5L $27.9/2 $25.9/件 759阿信屋去骨雞扒/雞下脾（無添加激素）1kg 買一送一 $96 759阿信屋精選泰式烤雞串 250g 買一送一 $38

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