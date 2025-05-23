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759阿信屋優惠｜大角咀759阿信屋結業　全線分店推減價優惠指定貨品買一送一

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2025/05/23 14:55

最後更新： 9 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 新冠肺炎 結業潮 莊子璇 立法會選舉2025 湯告魯斯 中一入學 超市大搜查 會員有獎

大角咀759阿信屋結業，全線分店推減價優惠指定貨品買一送一。

本地店鋪結業潮持續，近日有市民發現位於大角咀的759阿信屋分店已正式結業，不少街坊感到可惜。雖然大角咀分店結業，不過759阿信屋由即日起至5月27日，推出多個限時優惠，減價產品包括零食、即食麵、急凍食品等，部分更有買一送一！大家切勿錯過！

759分店結業｜759阿信屋大角咀分店結業

早前有市民於Facebook群組「大角咀人和事」發文，指位於大角咀的759阿信屋分店於5月21日結業，有需要的市民可前往港灣豪庭分店或奧海城分店選購。

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759分店結業｜各分店限時推出減價優惠

雖然有分店結業，不過759阿信屋仍推出限時優惠，由即日起至5月27日，多款產品進行減價，包括出前一丁韓式牛骨湯或韓式辣雞味即食麵優惠價$36.9/2件（公價$27.9/件）、麒麟午後紅茶檸檬茶或奶茶1.5L優惠價$27.9/2件（公價$25.9/件），部分更有買一送一優惠，包括759阿信屋去骨雞扒/雞下脾（無添加激素）1kg（公價$96）、759阿信屋精選泰式烤雞串250g（公價$38）等。

產品優惠價公價
出前一丁韓式牛骨湯或韓式辣雞味即食麵$36.9/2件$27.9/件
麒麟午後紅茶檸檬茶或奶茶 1.5L$27.9/2$25.9/件
759阿信屋去骨雞扒/雞下脾（無添加激素）1kg買一送一$96
759阿信屋精選泰式烤雞串 250g買一送一$38
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