校長專訪｜名幼創價幼稚園獨特教學法　拆解家長爭入「神校」3大原因【附4大面試貼士】

【香港創價幼稚園/九龍塘名校/學券】位處九龍塘名校區的香港創價幼稚園，是本港少數的學券名校，每年逾2,000人申請報讀，本學年每月學費僅192元，加上其校本獨特教學法，在學界口碑良好，深受家長熱捧。校長馮婉惠接受TOPick專訪時，亦大方分享面試的4大貼士，讓有意報讀的家長早作準備。

創價幼稚園｜銳意培育學生「堅強、正直、活潑」

創校33年、位於九龍塘名校區的香港創價幼稚園（下稱創價），以「人本教育」為辦學宗旨，學校深信每位學生都是獨特且充滿發展潛能，銳意培育他們擁有「堅強、正直、活潑」的性格，包括從課堂中學習解難與抗逆能力、勇敢面對挑戰、判斷事物能力及對事物充滿熱情等。

多年來創價深受各區家長熱捧，每年收到逾2,000份幼兒班入學申請，覬覦180個學位，平均11人爭一位。校長馮婉惠謙稱，感謝家長們一直的支持，「學校25年前已成立家長教師會，定期透過工作坊、家長講座、義工活動等，建立深厚互信、協作關係。」

▲ 香港創價幼稚園希望能培育學生不畏懼任何困難的生命力，勇敢面對挑戰的意志。（陳慧安攝）

創價幼稚園｜校本獨創「多角度思維」教學法

創價是少有幼稚園取錄數百名學生，幼兒、低班及高班各設上、下午班，全校共652人，各級每班均安排3位班主任，以小班形式展開教學活動。馮校長表示，學校由2021年引入「多角度思維」的學習模式，目的是裝備學生有能力面對未來挑戰，在課程中引導學生學習正向，且能夠靈活運用的思考方法。

例如在「食物」主題，設有餐桌禮儀知多少的遊戲，老師以「兩面思考」的方式，讓學生辨別良好和不良好的餐桌禮儀、提出改善健康的建議、思考珍惜食物的不同方法等。

多動腦思考能提升學生認知力，學會以正面積極態度面對問題，學習多想一步，衡量不同解決方法的可行性，遷移所學應用於日常生活中。

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創價幼稚園｜學生自由選活動戶外體驗

創價認為，培養學生有學習主動性非常重要，「學生每天有充裕時間進行自選活動，包括在課室角落活動、歡樂大堂、開心天地、禮堂等公共場地，自由選擇不同的活動，讓他們學會分配時間」。馮校長指，為了鼓勵學生親身實踐、觀察、探索，學校會安排「跳出校園」，讓他們參與戶外體驗學習。

「學生會乘車遊覽學校附近的環境，例如到九龍寨城公園，欣賞中國傳統的建築特色；到海洋公園觀察不同的海洋生物，提升對海洋生物保育的意識」。

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創價幼稚園｜學習經驗分享助提升自我價值

創價的另一特點，是放學前設「學習經驗分享」，每位學生可以輪流表達當天的感受，過程中同學間互相欣賞、接納和尊重，亦可從老師、同學的回饋或建議中，提升自信及價值，增加對學習的熱情。同時，老師會為第二天的活動作預告，讓學生對學習活動作出準備及期盼，帶動他們的學習動機及歸屬感。

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創價幼稚園｜校長分享4大面試貼士

坊間認為創價是一間Happy school，馮校長不諱言，小朋友的童年只有一次，讓他們唸幼稚園時開心愉快當然重要，但同時在學術上均衡發展，培養他們自覺自理、不怕困難、克服問題的習慣，以及正面樂觀的性格亦不可或缺。

每年11月均是學校的收生面試大日子，她遇過不同類型的家長，在培育子女上各施各法，她總結了多年來的4大面試貼士，讓家長參考：

香港創價幼稚園4大面試貼士 1.親子關係 當家長跟子女踏進學校的一刻，已可從細微動作間顯現親子關係，當只有2歲的小朋友來到陌生的環境（學校）面試時，家長是如何講解、安撫、帶領著子女，逐步走到課室，是校方著重的細節之一。 2.擁抱孩子 即使小朋友在陌生環境安心玩耍，但個別孩子，亦會因需要與陌生人（老師）交談而顯得不知所措，甚至大哭，學校是非常理解。馮校長再三提醒家長，不用過份擔心面試過程、結果，而是當下首先安撫子女的情緒，適時給予擁抱，讓他們冷靜過後，再回到課室跟老師聊天亦不是問題。 3.不要搶答 馮校長明白家長緊張子女面試，但入讀學校的是子女本人，而非家長，她認為，在面試過程中，應「放手」讓子女跟老師聊天，切忌爭先搶答，失去讓老師了解小朋友的機會。 4.勿催迫孩子 創價希望小朋友在面試中，可以輕鬆將平日最真實的一面展露，因此，建議家長可在面試前半小時，讓子女在校內「熱身」玩玩具，認識不同的角落。馮校長知道，緊張的氣氛會令小朋友情緒不穩定，家長亦毋須催迫子女，過份遵從家長的規矩、回答模式，讓子女在自然舒服的環境下，跟老師聊天，完成面試就可以。

▲ 位處九龍塘名校區的香港創價幼稚園，是本港少數的學券名校，每年逾2,000人申請報讀。（陳慧安攝）

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▲ （陳慧安攝）

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